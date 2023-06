As suspeitas que existiam sobre a real aplicabilidade da chamada “lei das beatas” mantêm-se: a medida que prevê o pagamento de multas para quem atira beatas de cigarros ou charutos para o chão na via pública — obrigando ainda estabelecimentos da restauração, turismo e similares a introduzir cinzeiros — tem gerado poucos processo e ainda menos multas.

É, pelo menos, isso que indicam os números: de acordo com os dados fornecidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — responsável por fiscalizar e levar a cabo a instrução dos processos deste tipo de infrações, em conjunto coma PSP, a GNR e as câmaras municipais — ao jornal Público, desde setembro de 2020 até maio de 2023, foram instaurados pouco mais de 600 processos. Destes, apenas 162 foram dados como “findos” (ou seja, chegaram até ao fim), rendendo 16 mil euros em coimas.

A ASAE não especificou ao mesmo jornal qual a natureza destas coimas — se foram aplicadas a pessoas que atiraram beatas para o chão ou se os processos são referentes aos estabelecimentos —, destacando apenas que “procede a ações integradas em diversas operações, de norte a sul do país, que envolvam estabelecimento de restauração e bebidas e empreendimentos turísticos, entre outros”.

Quando em 2019 foi aprovado o projeto lei do PAN que regulamentou “o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros” — entrou em vigor em 2020, após um período transitório — foram levantadas questões relativas à aplicabilidade da legislação, sobretudo no caso de pessoas que atiram as pontas dos cigarros e charutos para o chão: a fiscalização da lei é difícil porque os agentes das entidades responsáveis por aplicar as coimas têm de assistir à infração.

A conhecida “lei das beatas” começou por estabelecer coimas entre 25 e 250 mil euros para pessoas que descartassem beatas de cigarros ou de charutos para o chão da via pública; e entre os 25 euros aos 1.500 euros no caso dos estabelecimentos comerciais, as empresas que gerem os transportes públicos, as autarquias, as empresas concessionárias das paragens de transportes públicos, as instituições de ensino superior, a atividade hoteleira e alojamento local não procedam à colocação de cinzeiros ou não procedam à limpeza dos resíduos produzidos.

Em 2021, os valores das coimas foram agravados: a lei estabelece que pessoas que atirem cigarros para o chão arriscam-se a multas entre os 150 e os dois mil euros. Já nas empresas, o valor máximo é agora de 90 mil euros.