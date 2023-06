A Ordem dos Médicos vai reunir-se na segunda-feira com os médicos do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, na sequência da demissão dos responsáveis das urgências.

O anúncio da reunião promovida pela delegação da Ordem dos Médicos Sul surge dois dias depois de terem apresentado a demissão dos cargos cinco chefes de equipa da urgência de Obstetrícia e Ginecologia do centro hospitalar, que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente.

Em causa está o encerramento do serviço de obstetrícia devido às obras de beneficiação da nova maternidade do Hospital Santa Maria.

“Esta reunião realiza-se num contexto de mudanças na maternidade durante o período das obras de beneficiação, que conduziu à demissão do anterior diretor e dos chefes de equipa de urgência, e visa colher informação e facilitar o diálogo entre os médicos, a direção do Departamento, a Direção Clínica e a Administração, com vista à tranquilidade no dia-a-dia de trabalho e na resposta aos utentes, que deve ter sempre a máxima prioridade”, explica, em comunicado, o gabinete de imprensa da Ordem dos Médicos Delegação Sul.

A delegação da OM será composta pela secretária do Conselho Regional do Sul, Sandra Carmo Pereira, e pelo tesoureiro do Conselho Regional Sul, Luís Campos Pinheiro, “na impossibilidade de estar presente o presidente deste órgão”, acrescenta o gabinete.

Na passada sexta-feira, a direção clínica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte anunciou que iria “assumir as suas competências” e garantia a normalidade da atividade do Serviço de Obstetrícia do Santa Maria, “não devendo haver qualquer receio por parte da população”.

Apresentaram a demissão do cargo os chefes e subchefes das equipas de urgência, com exceção de um, do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa.