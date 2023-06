Luís Marques Mendes considera que uma ida de António Costa para a Europa seria um “suicídio político”. Numa semana em que as ambições políticas do primeiro-ministro num cargo europeu voltaram a marcar a atualidade política, o ex-líder do PSD acredita que este é um “debate forçado e artificial” e uma “campanha de marketing”, ainda que admita que este é um “objetivo altamente possível” para o primeiro-ministro, caso esteja disponível.

No habitual comentário na antena da SIC, o social-democrata analisou as possibilidades, recordou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa quando, no discurso de tomada de posse do Governo, pessoalizou a vitória da maioria absoluta e avisou que uma saída do primeiro-ministro para Bruxelas resultaria em eleições antecipadas, e reconheceu que António Costa “consegue” atingir o objetivo se “estiver disponível para sair do Governo, para levar [o país] a eleições antecipadas e a assumir um cargo europeu”.

“António Costa é talvez o político socialista mais prestigiado da Europa“, sublinha, enquanto olha para o cenário europeu e explica que o cargo de presidente do Conselho Europeu “em princípio vai ficar nas mãos de uma pessoa do PS na Europa” e que o chefe do Governo está bem posicionado para essa corrida.

