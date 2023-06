Um novo regulamento da Capitania do Porto, em Nápoles, estabeleceu, por motivos de segurança, um limite para o tamanho das embarcações que atracam no cais de Margellina. A regra vem, então, impedir os super iates, usados sobretudo por celebridades e empresários, de se estabelecerem naquele que era o único local da cidade italiana capaz de acolher embarcações deste tamanho. A medida vem prejudicar o turismo de luxo — tanto que os magnatas que ali atracavam já vieram dizer que estão “totalmente desapontados”, indicou fonte do porto ao jornal The Guardian.

Bernard Arnaut, o segundo homem mais rico do mundo e CEO da LVMH (maior grupo de luxo que detém marcas como Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy ou Dior), foi um dos multimilionários visados pelo regulamento — com 101 metros de comprimento, seis conveses, uma piscina com fundo de vidro e um cinema ao ar livre, o Symphony, o seu super iate, foi impedido de atracar no cais de Margellina.

Também os locais estão a criticar a medida, considerando o impacto na economia e no turismo: “Existem regras e nós respeitamo-las, mas neste caso não se pode deixar de notar que as repercussões desta lei são consideráveis. A partir deste ano, a impossibilidade de acolher uma categoria de barcos de enorme prestígio resultará na perda de valores importantes para o nosso território em termos económicos: de 50 a 100 mil euros por dia apenas para indústrias e afins. Dezenas e dezenas de milhões numa temporada”, declarou Massimo Luise, administrador do cais de Margellina, citado pelo jornal italiano Corriere della Serra.

Arnaut não foi o único impedido de atracar no porto de Nápoles. Barry Diller, magnata dos média, também foi forçado a afastar-se do porto da cidade italiana: o capitão do porto de Margellina obrigou o seu veleiro com 90 metros de comprimento — é o maior veleiro privado do mundo — a ficar a 75 metros de distância do cais, alegando motivos de segurança.

O novo regulamento é “incompreensível”, descreveu fonte do porto ao The Guardian, considerando que há 20 anos que os super iates conseguiam ali atracar. “Recebo muitas cartas de magnatas a dizer que estão totalmente desapontados por não conseguirem atracar em Nápoles”, relatou.

“O nosso barco tem 85 metros e já vi maiores atracados ali [no cais de Margellina] sem problema algum, por que é que isso já não é possível? Grandes iates trazem dinheiro, trazem empregos e é realmente lamentável que não possam mais parar em Nápoles”, escreveu uma empresa que aluga o super iate de um multimilionário turco, registado nas ilhas Cayman, detalhe o mesmo jornal.

Os barcos agora impedidos de atracar em Nápoles seguem caminho pelo Mediterrâneo, até Malta, Espanha ou França. “É uma pena que Nápoles, que é uma cidade especial cheia de cultura e tradição e com um aeroporto de referência, já não possa receber hóspedes do mesmo calibre, como Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos e Jennifer Lopez, que estiveram aqui nos últimos anos”, acrescentou Massimo Luise.

O administrador do cais de Margellina espera que as autoridades revertam a medida: “Acredito que as entidades competentes, que sempre apoiaram o turismo de excelência, voltarão a encontrar uma solução que consiga aliar a segurança aos benefícios económicos e de imagem de que a nossa cidade necessita. “