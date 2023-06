Mesmo depois da garantia dada por António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa permanece cauteloso. Após o primeiro-ministro ter deixado claro que não “dará o salto” para um cargo europeu se tal puser em causa a estabilidade de Portugal — uma certeza dadas as garantias públicas feitas pelo Presidente da República de que iria dissolver o Parlamento caso esse cenário se concretizasse — Marcelo voltou a lembrar que está nas mãos da maioria absoluta a responsabilidade do que possa vir a acontecer, “para o bem e para o mal”.

“Quando se tem uma maioria absoluta, que foi largamente obtida pelo papel do líder do partido que a obteve, ganha-se condições de estabilidade, fica-se independente de terceiros e a maioria só depende de si própria para tudo“, disse o Chefe de Estado, de visita a Palermo, Itália, por ocasião do XVI encontro da organização empresarial COTEC Europa.

A ideia de estabilidade já tinha sido defendida por António Costa esta segunda-feira quando, em declarações ao público, afastou a possibilidade contribuir para um cenário de turbulência política “Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?” afirmou o líder do Governo, parecendo assim pôr termo à ideia de que se estaria a preparar para assumir um cargo em Bruxelas.

Ainda assim, o Presidente da República recusou fazer previsões sobre o futuro, lembrando que este está apenas e só nas mãos da maioria e do seu líder. “Em relação ao que se passe neste ano, em 2024, 2025, e até ao fim da vigência do ciclo governativo, a maioria absoluta tem na sua mão a chave para o que vier a acontecer”, reiterou.

Marcelo rejeitou ainda fazer considerações sobre a importância para o país de ter um português num cargo europeu. “Isso implicaria falar da Europa e de Portugal na Europa a um ano das eleições europeias. Seria prematuro e pouco adequado” considerou em declarações ao jornalistas.

O Presidente foi ainda questionado sobre a situação internacional e os eventos na Rússia durante o fim de semana, quando o grupo Wagner levou a cabo uma tentativa de insurreição contra o governo de Vladimir Putin. Marcelo também não quis comentar, justificando que se trata “de um país estrangeiro” e de uma situação “volátil e muito fluída”.