A diocese de Leiria-Fátima vai receber, no período de 26 a 31 de julho, nos chamados Dias nas Dioceses, que antecipam a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), cerca de 7.350 peregrinos de mais de 50 nacionalidades, foi esta segunda-feira anunciado.

O Comité Organizador Diocesano (COD), em conferência de imprensa, adiantou que 1.379 destes peregrinos são oriundos de África, 677 da América do Norte, 1.710 da América Central e do Sul, 798 da Ásia, 2.069 da Europa e 74 da Oceânia.

Mais de 3.000 peregrinos ficarão alojados nas casas das 1.120 famílias de acolhimento que se inscreveram nas 70 paróquias da diocese.

A estadia destes peregrinos no território de Leiria-Fátima terá o ponto alto no dia 29 de julho, com o Dia JMJ em Leiria, denominado Leiria Faith n’Fun, e que procurará ser “uma míni-JMJ na cidade”, segundo Joana Martins, da organização.

Ao longo deste dia, e em 22 locais da cidade, serão realizados 30 eventos, começando com uma missa presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e concelebrada por mais 30 bispos estrangeiros e 300 padres, e passando por concertos, uma conferência sobre os Pastorinhos de Fátima, propostas espirituais e ações de arte colaborativa para a feitura de uma escultura pela paz e um mural.

Nos dois dias anteriores, 27 e 28 de julho, os jovens estrangeiros inscritos nos Dias nas Dioceses em Leiria passarão pelo Santuário de Fátima, local cuja visita, segundo bispo José Ornelas, é desejada por 90 a 95% dos jovens participantes no encontro mundial com o Papa, agendado para o período de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

“O Santuário está a preparar-se para isso”, disse o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

O bispo considerou que a JMJ “vai ser algo de histórico na diocese e na Igreja toda”, sublinhando “o trabalho em rede” que tem sido feito em todas as paróquias para a sua organização.

Quanto ao que fique desta experiência, José Ornelas disse esperar que a JMJ “não seja uma emoção passageira”, sublinhando que “no historial das JMJ” constata-se que “nascem sempre jovens empenhados, ligações para a vida e até casamentos”.

A preservação da rede de contactos que se foi construindo nas bases da Igreja com o trabalho de preparação da JMJ é um aspeto que José Ornelas gostaria de ver concretizado.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, também presente na conferência de imprensa, sublinhou, por seu turno, a importância para a cidade e para a região receber jovens de mais de 50 países para estes Dias nas Dioceses. “Leiria é, cada vez mais, um mosaico do mundo, com naturais de 96 países a viverem no concelho, o que é extraordinário do ponto de vista da multiculturalidade”, frisou ainda Gonçalo Lopes.

Os Dias nas Dioceses em Leiria-Fátima estão orçados em cerca de 80 mil euros — envolvendo, nomeadamente, a alimentação e os transportes -, verba que é suportada pelas inscrições dos peregrinos e por parceiros do COD, como empresas e autarquias.

Quanto aos jovens da diocese de Leiria-Fátima que estão inscritos para a JMJ Lisboa 2023, são 1.500, segundo o coordenador do COD, padre André Baptista.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.