Uma primeira seleção na Ásia entre 2009 e 2011 (Arábia Saudita), uma segunda seleção na América do Sul entre 2020 e 2021 (Venezuela), uma terceira seleção em África a partir de maio de 2022, a Nigéria. Depois das passagem por Sporting, Sp. Braga e FC Porto, com um regresso fugaz a Alvalade em 2018 na sequência da maior crise do conjunto verde e branco nas últimas décadas, José Peseiro tem apostado numa carreira no estrangeiro que já tocou em pontos tão distintos como Arábia Saudita, Grécia, Roménia, EAU ou Egito. Ou seja, viveu um pouco de tudo entre experiências com altos e baixos um pouco por todo o mundo. No entanto, e aos 63 anos, ainda havia algo de novo que nunca tinha vivenciado e que dificilmente poderia imaginar.

Contratado pela seleção da Nigéria a meio de 2022, os encontros particulares que tem feito não trouxeram os resultados mais positivos (derrotas com México, Equador, Argélia, Costa Rica e Portugal em 2022, quase todas equipas que marcariam depois presença no Mundial do Qatar) mas os jogos oficiais apresentaram o que era pedido: vitórias. E foi assim que as Super Águias alcançaram o objetivo de garantirem a qualificação para a próxima Taça das Nações Africanas, com triunfos frente a Serra Leoa, São Tomé e Príncipe (neste caso por expressivos 10-0) e Guiné-Bissau. Ainda houve pelo meio um desaire com a mesma Guiné-Bissau em casa mas nem por isso o apuramentos ficou beliscado, faltando apenas uma jornada que deverá confirmar o primeiro lugar no grupo A na receção à frágil formação de São Tomé e Príncipe.

A festa foi feita na Serra Leoa, com Zaidu a assistir Iheanacho no quinto minuto de descontos para o 3-2 que fechou a qualificação conservando a liderança do grupo. E a própria perceção do treinador saltava fronteiras, como se viu no recente “The Beautiful Games” organizado na Flórida pelos antigos jogadores brasileiros Roberto Carlos e Ronaldinho que contou com o selecionador nigeriano como um dos treinadores da partida que teve Nani em campo, João Félix nas bancadas ainda de férias e Vinícius como principal estrela. “É um orgulho e uma alegria ser convidado para treinar a equipa de Roberto Carlos contra a equipa de Ronaldinho Gaúcho nesta edição. Sabe bem rever tantos amigos do meu tempo no Real Madrid”, admitiu o português, que foi adjunto de Carlos Queiroz no Real de Roberto Carlos e Ronaldo Fenómeno em 2003/04.

“Já estive em quatro outros eventos destes, pelos amigos do Figo e os amigos do Ronaldo, mas nos últimos anos não tem havido espetáculos que tenham reunido tantas estrelas antigas e atuais. Foi um privilégio estar com antigos meus jogadores no Real Madrid, com antigos adversários como Ronaldinho Gaúcho e muitos mais. E estar com outros que conheci em anteriores convívios. Foi muito bom. Relembrámos maravilhosos momentos. Falar com os mais novos e ouvi-los partilhar as suas histórias. Vinícius, Dybala, João Félix, Éder Militão… Foi muito bom até porque estivemos todos juntos dois dias. Estes são momentos únicos para nós”, acrescentou ainda José Peseiro, neste caso em declarações ao jornal A Bola.

De regresso à realidade da Nigéria, que só regressa aos encontros oficiais em setembro depois das férias, o treinador português enfrentará agora um outro teste à continuidade na seleção africana mas que estará dependente dos próprios adeptos… através de votação telefónica. “Temos o plano de fazer uma votação com os nigerianos para ouvir as suas perspetivas e opiniões. Caberá ao público decidir se Peseiro deve ficar ou partir”, explicou à rádio Now o presidente da Federação de Futebol da Nigéria, Ibrahim Gusau.

Finidi, Amuneke frontrunners for Jose Peseiro's Super Eagles job – https://t.co/SqQKfH6wwW pic.twitter.com/zkfkXG1wWD — Sports Radio Brila FM (@Brilafm889) June 21, 2023

Ainda assim, existe um outro lado nesta medida “inovadora” que tem a ver com as dificuldades financeiras que a Federação está a atravessar neste momento, que faz com que, de acordo com a AFP, José Peseiro já tenha alguns meses de salário em atraso. “Já tivemos selecionadores estrangeiros de outros países. Talvez não tenhamos encontrado a pessoa certa, caberá ao público decidir se Peseiro deve ficar ou partir”, acrescentou ainda Gusau, sem confirmar de forma oficial os problemas de tesouraria da Federação.