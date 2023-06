Já pensou em como seria nunca mais ter de pagar por um bilhete de avião? Um norte-americano de 69 anos viaja de forma ilimitada, para onde quiser, com a mesma companhia aérea, há mais de 30 anos. Ao longo do tempo, as suas viagens permitiram-lhe fazer mais milhas do que a Apollo 11, a missão que colocou o primeiro Homem na Lua.

Em 1990, Tom Stuker, um consultor automóvel de Nova Jersey, pagou 290.000 dólares (cerca de 266.223 euros) por um passe de avião vitalício da companhia aérea norte-americana United Airlines. Desde então, “vive como um sultão” em suites de hotéis luxuosos e refeições gourmet em todo o mundo, descreve o jornal The Washington Post.

Ao longo das últimas três décadas, Stuker aproveitou bem aquele que considera ser o melhor investimento que fez na vida: voou mais de 23 milhões de milhas (37 milhões de quilómetros), visitou mais de 100 países e ofereceu mais de 120 luas de mel à sua mulher. Ao todo, o norte-americano já fez mais 35 milhões de quilómetros do que a Apollo 11 (953,000 milhas), que em 1969 levou os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ano de 2019 foi o melhor até ao momento. Em 365 dias fez 373 viagens, cobriu 2.34 milhões de quilómetros e, se tivesse ido até à Lua, poderia ter feito a viagem mais de seis vezes. Em valor monetário, caso nunca tivesse comprado o passe ilimitado, Stuker teria pago 2,44 milhões de dólares (cerca de 2,24 milhões de euros) naquele ano.

No entanto, as milhas acumuladas na companhia aérea não servem apenas para reservar mais voos. Como o jornal norte-americano explica, “depois de as obter, pode vendê-las, trocá-las, ganhar leilões com elas”. Stuker chegou mesmo a transformá-las em cartões-presente para remodelar a casa do irmão ou em cartões de oferta no valor de 50 mil dólares (cerca de 45 mil euros) para gastar na loja Walmart.

O uso mais inédito aconteceu no ano passado quando, num leilão de caridade, apostou 451.000 milhas (750 mil quilómetros) para aparecer num episódio da sitcom “Seinfeld”.

Embora voar possa ser um sonho para muitos, para tantos outros o medo das alturas e da viagem de avião é real. Ao longo dos seus anos de experiência na United Airlines, o norte-americano assistiu à morte de quatros pessoas durante um voo: “Todas ataques cardíacos”, disse ao jornal.

“Também conheci alguns deles. Morreram logo nos seus lugares. O último estava a viajar comigo, de Chicago para Narita [Tóquio]. Cobriram-no com um cobertor e voltaram a pôr-lhe o cinto de segurança. Que mais poderiam fazer? Garanto que alguém da empresa estava a pensar: ‘Se ele não vai comer o gelado de chocolate, importa-se de…?’”, acrescentou.

Para os adeptos das alturas, de acordo com o jornal, Stuker deixou alguns conselhos: mentir à assistente de bordo e ser simpático de forma a conseguir “todo o tipo de coisas grátis”; mudar de lugar quando aquele que o passageiro queria está livre; e não usar o telemóvel com o som ligado sem auriculares.