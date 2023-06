Um homem de 47 anos foi detido por “fortes indícios” da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a anterior companheira, no concelho de Beja, divulgou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi efetuada através da Diretoria do Sul, tendo o crime ocorrido na madrugada de domingo, na sequência de uma agressão na via pública e próximo da residência da vítima, uma mulher de 41 anos.

De acordo com a PJ, a mulher foi agredida pelo anterior companheiro “com recurso a arma branca”, tendo ficado com lesões que levaram ao internamento na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, encontrando-se “sob prognóstico reservado”.

Na nota, a PJ adianta ainda que a investigação desenvolvida permitiu a recolha de “relevantes elementos probatórios”, que culminaram na detenção do presumível autor do crime.

O detido será presente a interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Beja.