O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, avisou, esta segunda-feira, que as democracias em todo o mundo “estão a sofrer um ciclo de alguma retração” e que as “perturbações da institucionalidade da democracia” também se fazem sentir “em democracias consolidadas”, lembrando o que aconteceu nos Estados Unidos, com o ataque ao Capitólio, e no Brasil, com a invasão às Praça dos Três Poderes.

No abertura do Fórum Jurídico, que ocorre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Santos Silva frisou que as instituições democráticas devem entender e tentar resolver os riscos que correm. Como exemplo, o presidente da Assembleia da República lembra a “desconfiança” e o “afastamento” da população relativamente aos “princípios básicos das instituições democráticas” e das “instituições democráticas: “São um perigo e devem ser combatidos”. “O melhor combate é a educação da cidadania democrática e o referencial que as instituições devem ser no quotidiano.”

“Não há melhor antídoto contra as forças de perversão de democracia do que a defesa do estado de direito e dos princípios fundamentais de Estado de direito como a a separação de poderes, a independência de poderes, a liberdade de imprensa e a liberdade académica”, defendeu Augusto Santos Silva.

Para além disso, o presidente da Assembleia da República salientou que o Fórum Jurídico é um dos “momentos” que provam as “relações muito estreitas entre Portugal e Brasil a nível político-diplomático”. Outras dessas ocasiões, sublinhou, consistiu na presença do Presidente da República na tomada de posse do Lula da Silva, a presença no bicentenário da independência do Brasil por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e também o discurso do Chefe de Estado brasileiro no 25 de Abril.

No entender de Augusto Santos Silva, iniciativas como o Fórum Jurídico é um “exemplo evidente” de que as “relações políticas económicas e culturas entre os dois países são muito estreitas”.

Quem também abriu o Fórum Jurídico foi Arthur Lima, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que destacou que o tema da Governança Digital, um eixo que vai guiar o evento. “Não poderia ter sido feita uma escolha mais atual e relevante. O cruzamento entre a progressiva digitalização da vida e a democracia é uma questão chave.”

Enfatizando uma “questão essencial”, Arthur Lima diz é “essencial” entender como “construir consensos entre cidadãos”, que é o “centro da prática democrática”, quando existe uma “rápida e incessante proliferação de informações inverídicas e factos alternativos, que polarizam e dividem a sociedade”.

“Como ilustração triste e delinquente dos nossos debate não há como recordar o que aconteceu há seis meses: um dos episódios mais lamentáveis da história [brasileira]”, recordou Arthur Lira. Através da mobilização pelas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil indicou que os apoiantes de Jair Bolsonaro “vandalizaram os edifícios que corporizam a institucionalidade da democracia brasileira”.

Perante estas ameaças, Arthur Lima mostrou-se “empenhado” em travar, através das insituições democráticas, o que diz ser a “polarização da realidade”.