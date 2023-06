O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) denunciou esta segunda-feira que o Hospital da Guarda tem mais de 60 enfermeiros em situação precária, alguns a trabalharem sem contrato de trabalho.

Em comunicado, a estrutura sindical revelou que a maioria dos profissionais precários trabalham “há anos na instituição”, através de “uma sucessão de contratos de substituição”, embora existam “enfermeiros que ali trabalham há anos e nunca assinaram qualquer contrato”.

É péssimo um hospital como o da Guarda ter tantos enfermeiros com vínculos precários, quando a sua necessidade permanente está mais do que comprovada. Afinal, estamos a falar do interior do país, onde não existem assim tantos profissionais e é preciso criar aliciantes para a sua fixação”, referiu o coordenador da região Centro Nuno Couceiro.