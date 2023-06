O líder da NATO, Jens Stoltenberg, garantiu esta segunda-feira que a organização manterá negociações sobre a adesão da Suécia à Aliança Atlântica antes da cimeira do próximo mês, em Vílnius, e com o acordo da Turquia.

Stoltenberg disse que conversou com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e que “concordou em convocar uma reunião de alto nível em Bruxelas antes da cimeira”, que se realizará em Vílnius, em 11 e 12 de julho.

“Essa reunião juntará ministros dos Negócios Estrangeiros, chefes de serviços de informações e conselheiros de Segurança Nacional. O objetivo é conseguir progressos rumo à adesão da Suécia à NATO”, explicou o secretário-geral da NATO.

A Suécia foi convidada a entrar para a Aliança Atlântica em junho de 2022, mas o seu processo precisa de ser ratificado por todos os 31 estados-membros, incluindo Turquia e Hungria, que têm colocado condições para essa adesão.

Os países ocidentais — em especial os Estados Unidos — têm pedido a Ancara para não impedir a adesão da Suécia, alegando que o Governo sueco respeitou os termos de um acordo alcançado com as autoridades turcas, no ano passado, no que diz respeito à atitude contra os movimentos de oposição curdos, incluindo o Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), que a Turquia classifica como grupo terrorista.