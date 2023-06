Falta menos de uma semana para o final do ano letivo e em vários grupos de pais das escolas do Agrupamento Rainha Dona Leonor, em Lisboa, só se fala numa coisa: às contas bancárias da maioria dos encarregados de educação continua a não chegar o valor dos livros de fichas e cadernos de atividades, cujo pagamento a Câmara Municipal de Lisboa (CML) assegura a 100% desde 2017.

Como nos restantes anos, os pais dos alunos de 1.º, 2,º e 3.º ciclos das escolas públicas do concelho compraram os livros no início do ano, e preencheram depois, junto das escolas, os formulários para solicitar a devolução do valor que, calcula uma mãe, rondará os 50 euros por estudante.

A diferença é que, ao contrário do que tem acontecido em anos anteriores, continuam a ser muitos os reembolsos em falta. Isto numa altura em que as aulas já acabaram para todos os alunos, à exceção dos do 1.º ciclo do Ensino Básico — que chega ao fim esta sexta-feira, dia 30 de junho.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.