As autoridades brasileiras doaram a Cabo Verde 80 mil doses de vacinas, contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) e contra a febre amarela, anunciou hoje o Ministério da Saúde cabo-verdiano.

Em comunicado, o Ministério da Saúde refere que as vacinas – 50 mil doses contra HPV e 30 mil doses contra a febre amarela –, chegaram à Praia no domingo e representam “uma doação humanitária do governo da República do Brasil ao governo de Cabo Verde”.

“Esta doação enquadra-se no âmbito das relações de cooperação entre os dois países na área da saúde através dos dois ministérios da Saúde. A vacina contra a febre amarela é utilizada na prevenção da febre amarela, doença causada por um arbovírus. É recomendada para profilaxia em zonas endémicas ou para viajantes”, recorda a nota.

Já a vacina contra o HPV é destinada a proteger contra doenças causadas pelo papiloma vírus.

“Trata-se de uma doação que vai reforçar o ‘stock’ das duas vacinas no país e apoiar no reforço da campanha de vacinação contra o HPV, que o país iniciou desde 2021 para meninas dos 10 aos 13 anos, com o objetivo de proteger a saúde da mulher, vacinando crianças antes da entrada da atividade sexual como forma de contribuir para a redução de cancro uterino”, acrescenta a informação.

A cerimónia de entrega simbólica desta doação está agendada para às 15h00 locais (17h00 em Lisboa) desta terça-feira, no Ministério da Saúde, na Praia, com a presença da ministra da Saúde de Cabo Verde, Filomena Gonçalves, e do embaixador do Brasil no país, Coubert Soares Pinto.