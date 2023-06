Esta terça-feira queremos falar sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Quase não há dia em que não tenhamos mais notícias sobre problemas no SNS. Ou são médicos que se demitem dos seus cargos, ou são enfermeiros que pedem escusa de responsabilidade, ou são negociações que não avançam ou investimentos que se atrasam. Marta Temido demitiu-se há 10 meses, o CEO do SNS foi escolhido há nove meses e meio, Manuel Pizarro não parece capaz de cumprir aquilo que prometeu. Hoje no Contra-Corrente voltamos a debater os problemas do nosso SNS e as soluções que podem existir. Afinal, como salvamos o SNS?

