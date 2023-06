O concerto do rapper norte americano Wiz Khalifa, marcado para dia 1 de julho na Costa da Caparica, foi cancelado através de um anúncio feito pelo Sumol Summer Fest.

O anúncio foi feito pela organização do festival numa publicação na rede social Instagram. Wiz Khalifa cancelou toda a sua digressão na europa para os proximos dias devido a problemas de saúde, segundo anunciou o festival português.

É com imensa tristeza que comunicamos o cancelamento do concerto de Wiz Khalifa, agendado dia 1 de julho no Sumol Summer Fest, devido a problemas de saúde do artista que obrigam ao cancelamento de toda a digressão europeia.

O Sumol Summer Fest afirma que “os portadores do bilhete diário, que pretendam o reembolso, podem fazê-lo até o dia 01 de Julho de 2023 às 15h, no mesmo local onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete válido e comprovativo de pagamento”.

O festival anunciou a presença do artista português Bispo para dia 1 de julho na Costa da Caparica.