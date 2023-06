As autoridades norte-americanas confirmaram que os restos mortais encontrados nas montanhas na Califórnia, nos EUA, pertencem ao ator britânico Julian Sands, que estava desaparecido desde janeiro.

“O processo de identificação do corpo localizado no Monte Baldy em 24 de junho de 2023 foi concluído e foi positivamente identificado como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood”, revela o comunicado do departamento do xerife do condado de San Bernardino, citado pela BBC. Até ao momento não é conhecida a causa da morte e as autoridades revelaram que a investigação está em curso.

No sábado foi descoberto um corpo na área selvagem de Mount Baldy, onde vários civis faziam uma caminhada, e as autoridades de Fontana, do condado de San Bernardino, foram chamadas ao sítio que ficava próximo aquele onde o ator tinha desaparecido.

Julian Sands, com 65 anos e experiência em alpinismo, é conhecido sobretudo pelo filme “A Room With a View”, tendo ainda participado em produções como “Morrer em Las Vegas”, “Gotham”, e mais recentemente, “The Ghosts of Monday”. Foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, a mais de três mil metros, na área montanhosa de Mount Baldy, onde outros dois alpinistas morreram este inverno, altura em que o local foi atingido por fortes tempestades.

Depois de oito operações e 500 horas, detalha a CNN, a 20 de junho, as buscas por Sands foram reduzidas a uma “capacidade limitada”. Na sexta-feira, 22 de junho, a família do ator emitiu, pela primeira vez, um comunicado: “Continuamos a manter o Julian nos nossos corações, com memórias brilhantes dele como pai maravilhoso, marido, explorador, apaixonado pelo mundo natural e das artes, e como artista original e colaborativo.” O ator é casado com Evgenia Citkowitz, jornalista, e tem três filhos.