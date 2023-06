A banda Xutos & Pontapés lançou esta terça feira uma música no Centro Cultural de Cascais que vai acompanhar a campanha dos Lobos no Campeonato do Mundo de Rugby. Será a segunda vez que a Seleção Nacional participará na principal prova de seleções.

A música intitulada “Somos Lobos” foi apresentada na presença dos elementos da banda e dos jogadores que irão alinhar com as quinas ao peito no Mundial. Para a gravação da música e do videoclip, a banda juntou-se durante dois dias. No primeiro dia, a equipa recebeu a banda em sua “casa”, no Jamor, e no dia seguinte foi a vez dos Xutos receberem os Lobos no seu estúdio, onde todos juntos gravaram o refrão da música.

Carlos Amado da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Rugby (FPR), recordou que se tratava de “um desejo antigo da FPR. Os melhores merecem os melhores e os Xutos não hesitaram em aceitar o nosso desafio”, enfatizou.

O responsável adianta ainda que “estamos muito felizes com o resultado final e não tenho dúvidas que esta música de apoio aos Lobos vai correr o Mundo com a seleção e os Xutos & Pontapés de braço dado. Precisamos de todos, dentro e fora de campo, e os Xutos vão pôr toda a gente a cantar este sucesso!”

Foi também inaugurada a exposição de pintura “Alcateia” – uma mostra de homenagem aos Lobos, do artista José da Costa, que mergulhou intensamente no Rugby recriando momentos de jogo.