O bastonário da Ordem dos Médicos retirou a confiança institucional a Diogo Ayres de Campos, ex-diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte (que integra o hospital Santa Maria), pedindo ainda o afastamento do médico como coordenador dos grupos de trabalho da Direção Geral da Saúde (DGS) em que exista colaboração com a ordem profissional.

Segundo a a CNN Portugal Carlos Cortes endereçou uma carta a Graça Freitas onde alega que a forma como a norma da DGS sobre os partos foi aprovada “põe em causa a segurança” das grávidas e dos recém-nascidos. A carta refere ainda que o profissional de saúde ignorou a posição de elementos da Ordem dos Médicos para integrar o grupo de trabalho que elaborou a norma que estipula que em situações de pouco risco, o internamento pode ser feito por enfermeiros de saúde materna e obstétrica.

“Houve um completo e total desrespeito por parte do senhor coordenador do Grupo de Trabalho, o que conduziu a que os médicos destacados pela ordem tivessem solicitado que os seus nomes fossem retirados da orientação [norma], o que, lamentavelmente, ainda não sucedeu”, revela o documento do bastonário citado pela CNN, e que também foi enviado para o ministro Manuel Pizarro.

O antigo diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte foi exonerado na semana passada por “assumir posições que, de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade”.