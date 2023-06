A costa sul da ilha da Madeira está esta terça-feira sob aviso vermelho e 11 distritos do continente a amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, a costa sul da Madeira vai manter-se sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 20h00. A previsão aponta para os próximos dias no arquipélago da Madeira temperaturas máximas da ordem dos 30 graus Celsius, que nas vertentes sul podem atingir os 35 graus.

O restante arquipélago encontra-se sob aviso amarelo e laranja de tempo quente, tal como no continente,Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro até às 18h00 de quarta-feira.

Em comunicado, o IPMA refere que a “ação conjunta de um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, e de um vale depressionário localizado entre o norte de África e a Península Ibérica, permite o transporte de uma massa de ar quente e seco até ao arquipélago da Madeira”.

Estão previstos nos próximos dias valores da ordem de 30 graus Celsius na generalidade do arquipélago, que nas vertentes sul podem atingir valores da ordem de 35 graus.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, obscurecido por partículas de fumo, proveniente dos incêndios no Canadá, vento por vezes forte no litoral oeste e descida de temperatura na região Sul, em especial no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 graus (em Aveiro) e os 40 (em Évora).

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No que diz respeito à exposição à radiação ultravioleta (UV), o IPMA colocou a ilha da Madeira em risco extremo e na quarta-feira em risco muito elevado.

De acordo com o IPMA, a ilha de Porto Santo, os 18 distritos de Portugal continental e o arquipélago dos Açores apresentam níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo. Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao Sol.

Quanto a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.