Recuando quase um ano, seria complicado alguém prever em que ponto estaria a ligação entre Ivan Marcano e o FC Porto. Porque houve uma aposta fortíssima dos azuis e brancos em David Carmo, jogador mais caro de sempre do clube e numa transferência entre clubes nacionais. Porque Fábio Cardoso dava sinais de estar aos poucos a ganhar um estatuto que lhe permitia discutir a titularidade. Porque os problemas físicos foram um adversário complicado de superar, fazendo com que o central participasse apenas em 13 jogos da equipa principal em 2020/21 e 2021/22. No final, a estrutura de Sérgio Conceição tornou-se quase em Pepe, Ivan Marcano e mais nove. E, de forma natural, após a renovação do português, também o espanhol ficou.

“É um dia de grande felicidade para mim. Antes de mais, queria agradecer ao presidente e ao clube a confiança que depositaram em mim desde o começo até agora. Agradeço também aos adeptos que me apoiaram ao longo destes anos, ao staff, liderado pelo mister Sérgio Conceição, e aos meus companheiros, que me ajudaram nos bons e nos maus momentos. Foram muito importantes, senão hoje não estaria aqui. Por último, agradeço à minha família, que tem de me aturar. O meu filho é portista doente e sabe as músicas todas dos adeptos. A minha filha nasceu cá, por isso hoje é um dia muito feliz para mim”, comentou Marcano após o anúncio da renovação por mais duas temporadas feito no Museu do clube com o líder Pinto da Costa.

“Não gosto muito de falar das épocas a nível individual, mas não tive lesões e isso é importante para mim depois dos maus momentos por que passei no passado. A nível coletivo, foi uma boa época. Tal como disse o presidente, o treinador e os meus companheiros, não foi perfeita porque faltou o Campeonato, mas o que queremos tentar fazer na próxima época é ganhar tudo. Somos o FC Porto e somos ganhadores”, disse ainda o central numa cerimónia onde foram assinalados os oito títulos já ganhos pelos azuis e brancos, a que se juntam os 13 de Pepe que pode formar uma dupla de centrais com o Marcano com um total de… 76 anos.

“A continuidade dele nunca esteve em causa. O Marcano fez uma época excelente. Excelente é o termo. O treinador mostrou vontade em que ele continuasse, chegámos a um entendimento e fico muito satisfeito por termos renovado contrato com o defesa mais goleador da história do FC Porto, mas também o que menos deixa sofrer. O Marcano tem uma experiência que é muito importante mas a experiência, que vale muito, tem de ser acompanhada pela qualidade. Tanto o Marcano como o Pepe ainda são dos melhores centrais em Portugal e o Pepe ainda é um indiscutível da Seleção Nacional. O Marcano felizmente não vai à seleção de Espanha, senão andava sempre para cá e para lá, mas está no mesmo nível de segurança, por isso não é por aí que vem algum mal”, destacara antes o presidente dos dragões.

Desta forma, o FC Porto mantém o quarteto de centrais da última temporada com Pepe, Marcano, Fábio Cardoso e David Carmo, existindo ainda a dúvida se o antigo jogador do Sp. Braga irá permanecer depois de uma época em que chegou a troca de 20 milhões de euros mas realizou apenas 15 encontros pela formação principal, num total de 1.140 minutos (além das três partidas completas pela equipa B). Caso o internacional Sub-21 de 23 anos acabe por deixar o Dragão durante este mercado, provavelmente numa cedência temporária, os azuis e brancos deverão garantir mais um jogador para o eixo central recuado. João Marcelo, central da equipa B que trabalha habitualmente com o plantel principal, vai manter esse papel.