Presente em Portugal há 28 anos, o Lidl conta com cerca de 9000 colaboradores, distribuídos por mais de 270 lojas e quatro direções regionais e entrepostos, para além da sua sede. Mas mais do que isso, tem contribuído com 2.610 milhões de euros a nível de geração de riqueza para o país, representando 1,2% do PIB nacional. Quem o disse foi o Estudo de Impacto realizado pela consultora independente KPMG, em 2021.

Já este ano, segundo a nova edição do “Estudo de Impacto das Exportações do Lidl na Economia Nacional”, realizada também pela KPMG, pode concluir-se que as exportações do Lidl Portugal representaram, em 2022, 1,9% do total de exportações portuguesas de produtos alimentares para a União Europeia. No seu ano fiscal de 2022, o Lidl foi o responsável por impulsionar as vendas de mais de 100 fornecedores nacionais, ajudando ainda a exportar mais de 200 produtos para 29 países dos 32 onde está presente. A Alemanha, a Espanha e França foram os principais mercados. Este crescimento sustentando da exportação de produtos para os vários mercados assume-se como um reflexo do compromisso da marca para com o país e os seus fornecedores ao longo dos anos, sem nunca esquecer o seu peso na economia nacional.

Da lista de produtos exportados, destacam-se: as Frutas e Legumes – com 26,2 mil toneladas; os Vinhos e Licores – com 6,9 milhões de litros; e os Legumes e Leguminosas – com 22,6 mil toneladas exportadas. E se este foi o top 3 de categorias mais relevantes, houve ainda aquelas que duplicaram em comparação com o ano anterior. Foram elas: Artigos de Charcutaria – com mais 435%; os Queijos – com mais 253%; e o Peixe e as Conservas de Peixe – com mais 230%.

De acordo com esta nova edição, este aumento das exportações gerou, de forma direta, indireta e induzida, um impacto de 245 milhões de euros nos setores de atividade associados à produção dos produtos. 54% corresponde à contribuição direta da atividade dos fornecedores, 17% ao impacto indireto e 29% ao impacto induzido.

Esta tem sido a missão da marca para com os seus fornecedores nacionais: estar ao seu lado, potenciando o seu crescimento. Desta forma, o Lidl destaca-se, hoje, como a maior rede de distribuição da Europa, levando a qualidade do que é feito em Portugal além-fronteiras e contribuindo para a economia nacional. Ao longo de todo o processo, o apoio dado aos fornecedores é constante, atuando sempre como um interlocutor. No ano passado, por cada euro gasto em produtos destinados à exportação, foram gerados 1,87€ na economia portuguesa, tendo o Lidl contribuído de forma mais significativa para setores como Produtos alimentares, Produtos da agricultura, da produção animal e da caça e dos serviços relacionados, Bebidas e Produtos da pesca e da aquacultura.

Para Bruno Pereira, Administrador de Compras do Lidl Portugal, este é um motivo de extremo orgulho. “As exportações do Lidl continuam a crescer de forma sustentada, o que muito nos orgulha. Os resultados do estudo da KPMG evidenciam bem o nosso contributo para a economia nacional, através do apoio aos produtores nacionais e da promoção da qualidade dos produtos portugueses no mundo. Num ano desafiante como o de 2022, marcado pelo conflito Ucrânia-Rússia e um cenário de inflação crescente, ajudámos a exportar mais de 200 produtos nacionais e a criar quase 5 mil empregos só através da exportação. São números que nos deixam muito satisfeitos”, partilha.

Já para Pedro Silva, Diretor da KPMG Portugal, colaborar com o Lidl “no desenvolvimento do Estudo de Impacto das Exportações do Lidl na Economia Nacional e auxiliar a divulgação das consequências desse impacto para o nosso país, tem sido um motivo de orgulho para a nossa empresa. Partimos do valor das exportações e, utilizando uma metodologia amplamente testada, que não só avalia o impacto direto do contributo do Lidl, mas também o impacto indireto e induzido nos restantes setores da economia portuguesa, conseguimos caracterizar a importância do Lidl na dinamização das exportações portuguesas, no aumento da competitividade da economia nacional e dos níveis de emprego, especialmente junto das PMEs portuguesas.”

É de destacar que 78% dos fornecedores que exportam através do Lidl são Pequenas e Médias Empresas (PME). Já o volume de negócios associado às exportações facilitadas pelo Lidl gerou a criação de 4.932 empregos em Portugal, um aumento de 8% face a 2021, representando mais 364 postos de trabalho, de forma direta, indireta e induzida.

Estes são alguns dos dados do estudo que foi hoje apresentado no Lacs no Cais da Rocha Conde d’Óbidos. Num pequeno-almoço muito especial, o objetivo foi dar a conhecer os resultados desta nova edição, partilhando ao detalhe todos os pormenores. Ainda sobre o estudo, será também transmitida no dia 30 de junho, sexta-feira, pelas 14h40, uma conversa entre Bruno Pereira, Administrador de Compras do Lidl Portugal, e Pedro Silva, Diretor da KPMG Portugal, na Rádio Observador. Para saber mais sobre o impacto da marca em Portugal e sobre os dados levantados e suas conclusões, não perca esta conversa!