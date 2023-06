Os ministros do segundo Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis tomaram esta terça-feira posse após a vitória por maioria absoluta da Nova Democracia (ND, direita) nas legislativas gregas de domingo, que lhe permite manter o poder que obteve desde 2019.

O novo Executivo inclui 24 ministros, com apenas sete novos membros e com algumas mudanças de pastas. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikos Dendias, assume a Defesa, enquanto a diplomacia será entregue a GiorgiosGerapetritis, um próximo aliado de Mitsotakis, e com a Finanças a cargo de KostisChatzidakis.

A Presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, esteve presente na cerimónia de posse dos ministros, com a primeira reunião do Executivo prevista para quarta-feira. Este ato terminou com um período de transição e um chefe de governo interino, após nenhum partido ter obtido uma maioria nas eleições de maio que lhe permitisse evitar coligações.

As eleições de domingo ficaram assinaladas por uma elevada abstenção (47,17%), e pela entrada de oito partidos no parlamento, onde a extrema-direita voltará a ter representação.

A ND garantiu 40,56% dos votos expressos e 158 dos 300 deputados – beneficiando do bónus de 50 deputados para a formação mais votada – enquanto o Syriza (esquerda), segunda força política, apenas obteve 17,83% e 48 lugares.