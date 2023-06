O presidente do PSD defendeu esta quarta-feira que Portugal tem de “arriscar pagar melhores salários” na administração pública e nas empresas e avisou para o “número político” que o Governo se prepara para fazer com a atualização extraordinária das pensões.

Num pequeno-almoço promovido pela Câmara de Comércio Americana em Portugal, num hotel em Lisboa, Luís Montenegro voltou a acusar o primeiro-ministro, António Costa, de ser “o campeão” na cobrança de impostos, e de a fiscalidade em Portugal ser demasiado elevada e imprevisível.

“O sr. António Costa será campeão em qualquer caso, não precisa de estar a dar uma goleada aos portugueses. Está primeiro a fazê-los sofrer para depois ter meios para fazer algumas benesses para determinadas camadas populacionais e, desculpem dizer, camadas eleitorais”, afirmou.

O líder do PSD enquadrou neste âmbito o aumento extraordinário que começará a ser pago aos pensionistas em julho.

“A campanha eleitoral já está em curso: esta semana vamos ser prendados com a notícia do aumento extraordinário das pensões que não é aumento nenhum: é apenas devolver aos pensionistas o que o dr. António Costa cortou lá atrás, no ano passado”, considerou.

Montenegro lembrou que o PSD apresentou uma proposta para que fosse inscrito no Orçamento para este ano “a atualização que a lei prevê”, na altura rejeitada.

“Primeiro cobrou, primeiro sacrificou, e agora aparece com cara lavada a querer dar o que já era das pessoas, fazer um número político com o que já era dos pensionistas”, criticou.

Um dia depois de o Banco Central Europeu ter alertado para o impacto que os aumentos salariais podem ter na persistência da inflação, o líder do PSD não se referiu diretamente a estas previsões, mas deixou um desafio.

“Em Portugal, temos de arriscar com uma política salarial para valorizar quem trabalha na administração pública e nas empresas”, defendeu.

O líder do PSD admitiu que “é comum dizer que os salários não se aumentam por decreto”, e até considerou que nem no Salário Mínimo Nacional deveria ser essa a via.

“Mas confesso que vamos mesmo ter de arriscar no Estado, mas também nas empresas, em pagar melhores salários”, disse, alertando para a falta de recursos humanos na administração pública em áreas essenciais como saúde, educação segurança ou tribunais.