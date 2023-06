O parlamento aprovou esta quarta-feira por unanimidade uma audição urgente da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para discutir a precariedade no setor e a situação dos investigadores cujos contratos estão a terminar.

Os requerimentos foram apresentados pelo Bloco de Esquerda (BE) e PCP e aprovados pelos restantes grupos parlamentares, à exceção do Chega, que estava ausente na reunião da comissão parlamentar de Educação.

Os partidos chamaram também ao parlamento a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a Federação Nacional dos Professores, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e a plataforma Universidade Comum.

Nos requerimentos apresentados, o BE e o PCP sublinham que a precariedade persiste entre os trabalhadores da Ciência e do Ensino Superior, argumentando que as medidas recentemente apresentadas pelo Governo são insuficientes para resolver o problema.

O Bloco de Esquerda refere ainda a situação de milhares de investigadores cujos contratos de trabalho estão a terminar e não serão renovados pelas instituições, alegadamente, para contornar a responsabilidade de os integrar.

Ainda antes da votação dos requerimentos, perto de uma centena de trabalhadores do ensino superior estiveram reunidos em plenário, em frente à Reitoria da Universidade de Lisboa, precisamente para pedir respostas sérias do Governo contra a precariedade.