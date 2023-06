A ministra da Presidência, que tem a tutela dos fundos europeus, rejeita a ideia de que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) seja uma “oportunidade perdida”, que tem sido defendida por alguns críticos e foi, esta quarta-feira, referida pelo presidente executivo da Fundação José Neves, em entrevista ao Negócios. Para Mariana Vieira da Silva, esse argumento corresponde a uma “espécie de fatalismo nacional permanente”.

Confrontada pelo PSD com as declarações de Carlos Oliveira, esta quarta-feira, numa comissão parlamentar regimental, Mariana Vieira da Silva respondeu: “Não passam de mera opinião, naturalmente não concordo e considero que correspondem a uma espécie de fatalismo nacional permanente [de] que nenhuma estratégia é suficiente, a não ser a que está na nossa própria cabeça e que o país, no fundo, não tem capacidade de ultrapassar dificuldades”.

O presidente da Fundação José Neves tinha defendido, ao Negócios, que o PRR “poderia ter sido usado de uma forma muito mais estratégica” para mudanças estruturais. “Por exemplo, a discussão de estar a ir muito dinheiro para a administração pública. Eu não veria problema nenhum se 15 mil milhões do PRR fossem aplicados na simplificação da administração pública, na digitalização, na definição do que deve ser o Estado, criando um Estado muito mais ágil e muito mais eficiente para resolver o problema dos cidadãos e das empresas”, declarou.

