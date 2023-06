O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu esta quarta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, saiu “enfraquecido” da rebelião abortada do grupo de mercenários russo Wagner.

A rebelião armada do grupo Wagner “terá consequências a longo prazo para a Rússia“, afirmou Scholz à estação pública de televisão ARD, mostrando-se pouco inclinado a “participar em qualquer especulação sobre a duração do mandato” de Putin, “que pode ser longa ou curta, não sabemos”.

“Penso que ele (Putin) está enfraquecido, porque isso (a rebelião dos mercenários) mostra que as estruturas autocráticas e as estruturas do poder têm brechas e que não ele não está tão solidamente instalado como afirma em todo o lado“, acrescentou.