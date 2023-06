Os carros mais poluentes, seja por serem mais compridos, mais altos, mais pesados, ou recorrerem a motores mais potentes, são cada vez mais alvo de penalizações. Em Londres, para desincentivar a entrada na capital deste tipo de veículos, há diversas zonas que já obrigam os modelos mais gastadores (e poluidores) a pagar mais pelo direito a estacionar. E a moda está cada vez mais enraizada, uma vez que há um crescente número de bairros a aderir a esta perseguição aos veículos menos amigos da carteira, mas sobretudo do ambiente.

Tradicionalmente, o preço a pagar pelo minuto de estacionamento era um valor fixo, deslocasse-se o condutor num garboso Ferrari, num pequeno eléctrico ou num furgão a gasóleo. Mas o conselho de Lambeth resolveu deitar essa prática por terra e passar a aplicar 26 preços diferentes, dependendo da quantidade de CO 2 que o modelo em causa emite para a atmosfera, de acordo com a norma europeia WLTP.

O novo sistema faz com que o condutor de um carro menos poluente tenha de desembolsar 6,30 libras por cada hora que esteja estacionado na estação de Waterloo, uma pechincha quando comparado com as 13,23 libras/hora que um veículo mais poluente terá de pagar. Como seria de esperar, a medida foi acolhida com reacções mistas, com os utilizadores de veículos eléctricos a aplaudirem a solução encontrada, para os que usam modelos mais gulosos contestarem o que consideram ser mais uma perseguição à sua carteira.

A prova que o preço do estacionamento variável está a condicionar as opções dos condutores está no facto de as marcas terem começado a incluir na publicidade dos seus veículos a menção ao CO 2 que emitem e quanto é que isso implica em termos de parqueamento nas zonas que diferenciam os mais poluidores dos menos. Lambeth, muitas vezes apontada como uma referência no estacionamento com preços de acordo com as emissões, é hoje apenas uma das oito zonas que penalizam os carros mais poluentes. Mas a moda parece estar a alastrar pelo território, uma vez que há zonas fora de Londres, nomeadamente em Bath e North Somerset, que vão implementar o sistema em breve.