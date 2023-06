Em “Indiana Jones e o Marcador do Destino”, de James Mangold, quinto filme da série sobre o arqueólogo do chicote, Indy (Harrison Ford) luta com nazis dentro e no tejadilho de um comboio em andamento, monta-se num cavalo da polícia para perseguir um bandido de mota nas ruas e no Metro de Nova Iorque, guia um “tuk-tuk” pelas ruelas de Tânger para fugir a mafiosos marroquinos, é atacado por enguias gigantes quando mergulha em águas gregas, vê-se coberto de aranhas e centopeias numa gruta na Sicília, apanha um balázio num ombro e despenha-se num avião alemão da II Guerra Mundial no meio de uma batalha no mundo antigo.

Parece rotina para Indy, cujo filme original, o glorioso “Os Salteadores da Arca Perdida”, se estreou em 1981, faz agora 42 anos. Mas entretanto, o tempo, que não perdoa, passou, os cinco filmes previstos no contrato que Steven Spielberg e George Lucas assinaram então com a Paramount demoraram muito mais a fazer do que estava previsto (entre o terceiro, “Indiana Jones e a Última Cruzada”, e o quarto, “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” mediaram quase três décadas), o cinema de ação e aventuras assente nos “duplos” e em trucagens tradicionais deu lugar aos filmes de super-heróis escorados em efeitos digitais, e Harrison Ford envelheceu e é agora octogenário.

[Veja o “trailer” de “Indiana Jones e o Marcador do Destino”:]

