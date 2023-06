O jogador inglês de críquete, Jonny Bairstow, foi elogiado pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, graças às suas “mãos rápidas” depois de ter parado uma ação de protestos do movimento “Just Stop Oil” esta quarta-feira, noticiou o DailyMail.

Os ativistas do movimento invadiram o campo no decorrer de um jogo entre Inglaterra e Austrália e soltaram um pó laranja como forma de protesto. Jonny Bairstow pegou um jovem ativista do movimento pela cintura e colocou-o fora do campo.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico afirmou que “este tipo de protestos egoístas em eventos que trazem alegria a milhões é exatamente o motivo pelo qual o Governo trouxe novo poderes para que a polícia possa agir rapidamente”.

“O primeiro-ministro está satisfeito ter sido retomado rapidamente e agradece à equipa de segurança, às ‘mãos rápidas’ de Jonny Bairstow e outros jogadores que intervieram”, acrescentou.

O movimento “Just Stop Oil” é um grupo ativista ambientar, do Reino Unido, que pretende que o governo britânico interrompa o licenciamento e a produção de novos combustíveis fósseis.