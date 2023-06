Uma “avaria técnica” interrompeu a circulação dos comboios na Linha de Sintra, na estação de Benfica, esta quinta-feira. Não há, ainda, previsão sobre quando vão ser retomadas as ligações. Três pessoas foram assistidas pelo INEM e duas foram levadas para o hospital.

Fonte da CP – Comboios de Portugal confirmou ao Observador que um comboio avariou e que os passageiros vão ser levados para estação mais próxima (Damaia). A mesma fonte confirmou que, para já, não há indicação sobre quando a circulação irá voltar à normalidade.

De acordo com informações dadas ao Observador pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), devido ao grande aglomerado de pessoas e devido ao calor que se fez sentir dentro do comboio, três pessoas tiveram de ser assistidas no local pelo INEM.

Duas delas foram transportadas, por precaução, para o Hospital de Santa Maria.