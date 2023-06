Na semana em que o herdeiro Caeleb Dressel falhou uma final, Michael Phelps bateu um recorde sem sequer nadar

A semana tem sido de regressos no desporto norte-americano. Com Simone Biles a anunciar que irá voltar à competição depois de dois meses de paragem na sequência dos Jogos Olímpicos de Tóquio, também Caeleb Dressel voltou às piscinas após ter deixado os Mundiais do ano passado por “razões médicas”.

Há cerca de um ano, aquele que é visto como o grande herdeiro de Michael Phelps quebrou durante os Mundiais de natação. Dressel conquistou cinco medalhas de ouro em Tóquio, caiu numa depressão profunda de que conseguiu recuperar para ainda ganhar outras duas provas nos Mundiais de Budapeste, mas abdicou dos 100 metros livres e retirou-se de todas as aparições desportivas e públicas.

Em setembro do ano passado, no Instagram, revelou que não entrava numa piscina desde os Mundiais e que estava “feliz sem nadar” — ainda que deixasse claro que pretendia regressar. “Olá, amigos. Não tenho andado por aqui, mas quis partilhar com vocês o que ando a fazer. Não nado desde os Mundiais e posso dizer, honestamente, que tenho estado feliz sem nadar. Mas tenho saudades […] Sei que posso ter a natação e a felicidade. Já as tive em simultâneo a dada altura da minha vida e estou a trabalhar nisso. Se precisarem de uma pausa, parem. Vou voltar”, escreveu o norte-americano de 26 anos.

Ora, esta semana, Caeleb Dressel voltou mesmo. O nadador regressou à competição nos Campeonatos Nacionais, prova que conta para o apuramento para os Mundiais, e não conseguiu esconder que não está na melhor forma: não foi além de um 29.º lugar nos 100 metros estilos, falhando a qualificação para a final da distância, e ficou no terceiro lugar nos 50 metros mariposa com um tempo que não lhe permitiu garantir desde logo a presença nos Mundiais que vão decorrer no Japão já daqui a um mês.