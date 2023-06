Pedro Nuno Santos vai regressar à Assembleia da República a partir de 4 de julho, ocupando o lugar de deputado para o qual foi eleito em janeiro de 2022. Em substituição do ex-ministro das Infraestruturas tem estado Rosa Venâncio, que esta quinta-feira foi aplaudida não só pela bancada socialista, mas também pelos deputados do PSD depois dos cumprimentos de despedida no plenário.

A iniciativa partiu de Adão Silva, deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República, que estava a conduzir os trabalhos em substituição de Augusto Santos Silva. Antes de dar a palavra a outro deputado, Adão Silva deu conta de que foi “informado da circunstância que vai acontecer, desejando que a senhora deputada tenha uma vida feliz. Foi um prazer tê-la connosco”, disse o deputado que liderava os trabalhos.

Depois deste cumprimento de despedida, Rosa Venâncio foi aplaudida pelo PS e pelo PSD. A deputada vai deixar o lugar esta sexta-feira para dar lugar a Pedro Nuno Santos, que foi o cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral de Aveiro nas legislativas de 2022. Tendo sido candidata em 9º lugar das listas do PS, Rosa Venâncio substituiu Pedro Nuno Santos enquanto o socialista ocupava o lugar de ministro e também durante o período em que manteve o mandato suspenso já depois de ter deixado o Governo.

Rosa Venâncio é presidente das Mulheres Socialistas do distrito de Aveiro e é professora universitária, tendo integrado durante estes meses as comissões parlamentares de Educação e Ciência e também a do Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Inclusão.

Em dezembro do ano passado, quando cumpria um ano como deputada, a revista Sábado deu conta de que Rosa Venâncio — e também a colega de bancada Paula Reis –, podiam estar numa situação de incumprimento, tendo em conta que a empresa do marido assinou contratos com o Estado, o que estaria legalmente impedido de fazer.

Já Pedro Nuno Santos revelou a data de regresso ao lugar de deputado — 4 de julho –, depois de ter sido ouvido na comissão de inquérito à gestão política da TAP. O ex-ministro das Infraestruturas adiou por duas vezes o regresso mas ainda vai tomar posse no fim desta sessão legislativa — e assistir à discussão e votação do relatório da comissão de inquérito –, a partir do momento em que regresse.