“A Tempo Inteiro”

Julie (Laure Calamy) é uma mãe divorciada com dois filhos, que mora para lá dos subúrbios de Paris. A empresa em que trabalhava faliu e Julie aceitou emprego como camareira-chefe num hotel de cinco estrelas da capital, enquanto procura um trabalho estável, mais bem pago e consentâneo com o seu currículo. Só que as constantes greves nos transportes e as entrevistas de emprego mantêm-na em tensão, entre conseguir chegar a tempo ao hotel e depois escapar-se para ir àquelas sem ser despedida, estar em casa a horas para ir buscar os filhos à ama e tratar deles, e não se ir abaixo. É uma situação cada vez mais extenuante, periclitante e arriscada, e o realizador Eric Gravel filma o martírio diário de Julie como se estivesse a fazer um “thriller”, e a Paris engarrafada e em caos por causa das greves, como uma cidade hostil, um colossal inimigo que se encarniça em lhe pôr dificuldades e obstáculos no caminho.

“Ruby — Kraken Adolescente”

A heroína da nova longa-metragem animada da DreamWorks é Ruby Gillman, uma adolescente de 16 anos, desajeitada e com dificuldade em se inserir no quotidiano do seu liceu. Ainda por cima, a mãe proíbe-a de ir à praia e Ruby não percebe porquê. Até que um dia a jovem desobedece-lhe e descobre que é descendente das rainhas guerreiras Kraken dos oceanos, e que um dia subirá ao trono que é agora ocupado pela sua avó, a Rainha Guerreira dos Sete Mares. As Krakens juraram proteger os oceanos das sereias, vaidosas e que anseiam por poder, e combatem-nas desde o início dos tempos. E uma das colegas de Ruby no liceu é a bonita e popularíssima Chelsea, uma sereia que assumiu forma humana e a confronta. Kirk DeMicco e Faryn Pearl partilham a realização de “Ruby-Kraken Adolescente”.

“Indiana Jones e o Marcador do Destino”

James Mangold substitui Steven Spielberg na realização deste quinto e último filme da série ‘Indiana Jones’, passado em 1969 e que tem como motor da acção um artefacto ancestral, o Marcador do Destino, inventado por Arquimedes, que permite detetar fissuras no tempo e viajar através delas. O matemático, engenheiro e inventor grego dividiu-o em dois pedaços para não cair em mãos erradas, fazendo-se enterrar com um deles. Um grupo de nazis e bandidos sortidos, liderados pelo Dr. Voller, um cientista que os americanos integraram no programa da NASA que levou o homem à Lua, quer apoderar-se do marcador para voltar ao passado e ganhar a II Guerra Mundial; tal como Helena Shaw, afilhada de Indy e filha de um seu falecido amigo e colega, e arqueóloga reconvertida em traficante de antiguidades, que gosta é de dinheiro e o quer vender a quem fizer a maior oferta. “Indiana Jones e o Marcador do Destino” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.