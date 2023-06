Festival Jardins do Marquês

Palácio do Marquês Pombal, 2780 Oeiras. De 27 de junho a 5 de julho. Bilhetes a partir de 20 euros.

Para uma noite de verão num jardim histórico: o festival Jardins do Marquês já se instalou nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, projeto do século XVIII da autoria de Carlos Mardel, arquiteto húngaro com um papel de destaque na reconstrução pombalina de Lisboa depois do terramoto de 1755. Até 5 de julho, o festival vai receber Jovem Dionísio, Liniker, Maria Bethânia, Pink Martini, The Black Mamba, Milhanas, Olavo Bilac, Tiago Nacarato e Joss Stone. Nos primeiros dias, teve, por exemplo, Michael Bolton, António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro. A informação sobre os bilhetes está disponível no site.

A música no cinema de Manoel de Oliveira

Auditório da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, Rua de Serralves 873, Porto. Dia 2 de julho (domingo), às 16h. Bilhetes a 3 euros.

Para descobrir a música na obra do cineasta: o novo ciclo de cinema na Casa do Cinema de Manoel de Oliveira dedica-se à música que, nas palavras do cineasta português, é uma das quatro colunas que sustentam o templo do cinema — sendo as outras três a imagem, a palavra e o som. O ciclo arranca já no domingo pelas 16h com a transmissão de “O Passado e o Presente” (1972) e estende-se até 30 de julho com a apresentação de mais cinco filmes: “A Divina Comédia” (1991), “O Convento” (1995), “Os Canibais” (1988) e “La Lettre” (1999). Os bilhetes custam 3 euros e devem ser comprados 30 minutos antes do início de cada sessão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gleba

Lojas Gleba na Grande Lisboa — Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Cascais, Alegro Alfragide, Amoreiras Shopping Center, Oeiras Parque e Telheiras.

Para acompanhar os petiscos de verão: a Gleba juntou as tostas à sua já robusta gama de produtos. Artesanais e crocantes, a marca recomenda que se comam com húmus, queijos ou pasta de azeitonas. São feitas a partir dos pães de trigo barbela e trigo do Alentejo que não chegaram às mesas dos clientes, cortados em fatias finas e torradas. De acordo com os responsáveis, esta solução chega como forma de evitar o desperdício e apresenta-se em duas opções: simples (2,31 euros) e com azeite e alecrim (2,78 euros), em embalagens de 100 gramas. Estão disponíveis nas padarias Gleba e na loja online.

Color Run

Centro Desportivo do Jamor, Praça da Maratona, 1495-751 Cruz Quebrada. Dia 1 de julho (sábado), a partir das 16h. Kit de participante a partir de 20,90€ por pessoa.

Para se juntar ao movimento internacional: a The Color Run by Ageas já vendeu mais de 8 mil bilhetes para a edição que acontece este domingo no Centro Desportivo do Jamor, em Oeiras. Nesta que é a sua 17.ª edição, o tema é “Unicorn Tour” e os cinco quilómetros a percorrer vão ter uma estação surpresa de pó brilhante para que todos os participantes terminem a corrida com glitter da cabeça aos pés. Até lá, há estações de cor, espuma e um túnel colorido, posicionados a cada quilómetro. O percurso termina num festival com a presença de um DJ e do speaker Filipe Gonçalves, além de foodtrucks com comes e bebes. Para poder participar, tem de comprar um kit individual (24,90€) ou de equipa (20,90€) através do site oficial, lojas Fnac, Worten e El Corte Inglés. Os miúdos até aos 10 anos não pagam.

CineConchas

Parque da Quintas das Conchas e dos Lilases, Alameda das Linhas de Torres, Lisboa. Quinta a sábado, de 29 de junho a 15 de julho, às 21h45. Entrada livre.

Para conhecer a história de quem levantou o véu às agressões sexuais em Hollywood: este fim de semana, o cinema ao ar livre na Quinta das Conchas vai exibir “Ela Disse” na sexta-feira, filme que conta a história das jornalistas que denunciaram os casos de assédio na indústria do cinema. No sábado, pode levar os miúdos a ver “Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda”. As sessões são sempre às 21h45 e a entrada é livre. Para ver a comédia negra “O Triângulo da Tristeza”, nomeado em três categorias nos Óscares, ou conhecer “Ice Marchants”, candidato português para Melhor Curta Metragem na mesma competição, veja o cartaz completo no site. Mas há mais cinemas ao ar livre. Veja aqui a nossa lista.

Nobre Vegalia

Cadeias de retalho alimentar por todo o país.

Para um jantar preguiçoso (e sem carne): a nova pizza da Nobre Vegalia é vegetariana e está pronta, promete a empresa portuguesa, em apenas 7 minutos no forno. Os protagonistas desta novidade são o queijo de cabra e a cebola assada, depois de a estreia nesta categoria ter sido encabeçada por uma proposta composta por legumes assados e queijo curado. Ambas estão disponíveis em cadeias de retalho alimentar por todo o país. A gama Vegalia foi lançada em 2018 e inclui, entre outras coisas, nuggets, hambúrgueres, salsichas e escalopes, tudo vegetariano.

Sommersby Out Jazz

Parque Urbano de Miraflores, Avenida General Norton de Matos, 1495-161 Algés. Dia 2 de julho (domingo), a partir das 17h. Entrada livre.

Para passar o sunset a abanar o capacete: o Sommersby Out Jazz regressa este domingo para mais um mês de festa e instala-se, desta vez, no Parque Urbano de Miraflores, em Oeiras. Neste que é o seu primeiro fim de semana em Miraflores, o cartaz conta com os DJ José Dias ft. Melo D e Larrt Quest. Black Pomade, Ignition e Jeff Lennon serão outros nomes que, até 30 de julho, vão encher o parque de jazz, soul, funk e hip-hop. A entrada é livre.

Eat Pray Love

Travessa do Carvalho 29, 1200-275 Lisboa. Tel.: 212 480 548. Aberto sexta-feira, entre o meio-dia e a 1 da manhã; e aos sábados e domingos, das 10h à meia-noite.

Para acompanhar o brunch com uma mimosa: o Eat Pray Love lançou novos menus e tem um DJ set marcado para todas as sextas-feiras, sábados e domingos até ao final de julho. O recém-introduzido menu de brunch para um (17 euros) tem tosta de abacate, panquecas de manteiga de amendoim, pudim de chia, várias opções de bebidas quentes e frias e a possibilidade de acompanhar tudo com uma mimosa. Já o menu para partilhar (35 euros) é composto por fruta da época, panquecas, pudim de chia, bowl de caramelo e um brunch plate com burrata, omelete, abacate, salada, cogumelos, pão de fermentação lenta e molho pesto.

Queer Party

Skate Park do Ringue da Tapada das Mercês, 2725-079 Mem Martins. Dia 30 de junho (sexta-feira), a partir das 19h. Entrada livre.

Para encerrar o pride month: esta sexta-feira, Sintra recebe a partir das 19 horas a sua primeira Queer Party, naquele que será o último dia de junho, mês do orgulho LGBTQI+. A música está a cargo da DJ Von Di e os comes e bebes vão ser assegurados pela Fresh No Meat No Fish. A entrada é livre e aberta a todos, “independentemente da idade, origem ou orientação sexual”, convida Yolanda Santos, técnica pedagógica no projeto PARTE J, a partir do qual se formou o grupo de jovens sintrenses Pride Teens, que organiza o evento.

Oakberry

Centro Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa. Aberto de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 23h.

Para fazer uma pausa nas compras: a Oakberry chegou ao Colombo com bowls (entre 5,90 e 12,90 euros) ou smoothies (entre 6,90 e 10,90 euros) de açaí 100% natural, a que se pode juntar toppings como banana, morango, granola, amendoim, manteiga de amendoim ou mel orgânico, entre várias outras opções. A nova loja da marca fica no Piso 0 do centro comercial, junto à entrada para o metro.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.