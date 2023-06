Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No seu habitual discurso diário, Volodymyr Zelensky chamou à atenção para o problema das alterações climáticas e para o impacto ambiental da invasão russa. Num dia em que se encontrou com vários ativistas pelo clima, incluindo Greta Thunberg, Zelensky voltou a denunciar o “ecocídio” levado a cabo pelas tropas russas na barragem de Nova Kakhovka.

“Falámos sobretudo sobre o ataque terrorista russo e o ecocídio na central hidroelétrica em Kakhovka”, revelou Zelensky sobre o seu encontro com a ativista sueca, que integra o Grupo de Trabalho Internacional para as Consequências Ecológicas da Guerra. O Presidente ucraniano lembrou que este é um dos problemas que o seu governo quer ver abordado para pôr fim à guerra:

Combater o ecocídio é um dos pontos na Fórmula de Paz ucraniana, e temos de implementar cada um destes pontos, porque todos são aspetos da paz”, afirmou o Presidente ucraniano.

A ativista sueca, que aparece numa foto de família com Zelensky junto com outros membros da delegação, em comunicado divulgado, indicou que tentará envolver representantes de organizações ambientais no diálogo sobre as principais tarefas do Grupo. Além disso, prometeu chamar a atenção para as consequências ambientais da guerra.

No discurso, Zelensky elencou ainda as conversas mantidas com membros do mundo empresarial ucraniano. Lembrando que, mesmo em contexto de guerra, a economia não pode ser descurada, o Presidente e os empresários ucranianos discutiram “como estimular a atividade económica agora, (…) como garantir mais proteções entre o Estado e as empresas”.

Por último, Zelensky sublinhou o seu encontro com o antigo vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, a quem agradeceu pelo apoio mostrado à Ucrânia pelos EUA, da esquerda à direita do espectro político.

“Discuti com o Sr. Pence a nossa defesa e cooperação”, disse o chefe de Estado. “Falámos sobre armas, sobre as capacidades dos nossos soldados e sobre os nossos valores comuns”. Durante a tarde, Pence — que atualmente é um dos candidatos à nomeação Republicana para as eleições de 2024 — reiterou que o apoio norte-americano deve continuar.