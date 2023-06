Os Estados Unidos readeriram oficialmente à UNESCO, que haviam abandonado durante a Presidência de Donald Trump (2017-2021), após uma votação favorável numa conferência-geral extraordinária desta agência especializada da ONU com sede em Paris.

“A resolução foi aprovada”, anunciou o presidente da assembleia, o brasileiro Santiago Irazabal Mourão, desencadeando aplausos.

No total, 132 Estados votaram a favor do regresso dos norte-americanos, 15 abstiveram-se e dez opuseram-se, entre os quais o Irão, a Síria, a China e, sobretudo, a Rússia, cuja delegação multiplicou na quinta-feira as intervenções sobre questões processuais e esta sexta-feira sobre alterações, com o objetivo de prolongar os debates.

“Estaríamos dispostos a acolher favoravelmente a intenção de Washington” de voltar a fazer parte da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o que “permitiria fortalecer a nossa organização”, mas “pensamos que estão a tentar levar-nos para um mundo paralelo, que realmente ultrapassa todas as descrições absurdas dos livros de Lewis Carroll (autor de Alice no País das Maravilhas)”, argumentou esta sexta-feira um diplomata russo.

“Nesse espaço distorcido, aqueles que defendem a democracia e o primado do direito começam a encaminhar-nos para uma violação dessas normas e a arrogar-se direitos privilegiados”, prosseguiu, defendendo que os Estados Unidos devem pagar integralmente as suas dívidas à UNESCO antes de poderem voltar a juntar-se a ela, ao passo que Washington propõe fazê-lo faseadamente.

Por seu lado, um diplomata iraniano sustentou que “a forma como os Estados Unidos pediram o regresso não é aceitável”, configurando “uma violação do espírito da constituição” desta instituição.

Washington abandonou a UNESCO em outubro de 2017, condenando as “persistentes posições anti-israelitas” da organização. A sua saída, acompanhada da de Israel, foi efetivada em dezembro de 2018.

A partir de 2011, e da admissão da Palestina na UNESCO, os Estados Unidos, então liderados pelo Presidente Barack Obama, suspenderam todo o financiamento à agência especializada da ONU, o que foi um enorme revés para esta, uma vez que as contribuições norte-americanas representavam 22% do seu orçamento.

Mas Washington propôs no início de junho deste ano, numa carta dirigida à diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, “um plano” para o seu regresso à organização.

Sendo atualmente a dívida norte-americana junto da UNESCO, contraída entre 2011 e 2018, de 619 milhões de dólares (567 milhões de euros) – ou seja mais que o orçamento anual da agência especializada, estimado em 534 milhões de dólares (489 milhões de euros) -, o Governo do Presidente Joe Biden indicou ter pedido ao Congresso para desembolsar 150 milhões de dólares (137,4 milhões de euros) para o ano fiscal de 2024, devendo um valor equivalente ser pago nos anos seguintes, “até estar saldada” a dívida do país à UNESCO.