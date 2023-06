João Moreira Rato renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração do Banco CTT.

Em comunicado enviado esta sexta-feira, os CTT revelam que o chairman, que ocupava o cargo desde 2019, tendo substituído Francisco Lacerda, “cessa funções no final deste mês de junho, a seu pedido, e por razões pessoais, na sequência de renúncia ao cargo apresentada em Maio passado”.

Os CTT adiantam ainda que “estão já a decorrer, junto do Regulador, as diligências formais conducentes à nomeação de um novo Presidente do Conselho de Administração do Banco CTT”.

João Moreira Rato é economista e ex-presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Cumpria atualmente o mandato de 2022 a 2024 na presidência do conselho de administração do Banco CTT, cujo CEO é Luís Pereira Coutinho.