O secretário-geral do PCP disse esta quinta-feira que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) deve ter um papel ativo no combate ao aumento dos juros e exortou o Governo a aprovar uma moratória aos empréstimos durante dois anos.

Após um jantar com militantes comunistas, na Feira de São João, em Évora, Paulo Raimundo acusou a banca de se estar a “abotoar” com a subida dos juros, às custas da população, e frisou que “o Governo precisa de tomar medidas concretas”.

Precisamos de pôr o nosso banco, a CGD, a ter um papel ativo no problema, baixando o spread máximo para 0,25% nos créditos. E o Governo pode e deve fazer uma coisa que fez há dois anos com toda a naturalidade, que é uma moratória para os juros, para os empréstimos, durante dois anos”, sugeriu o líder dos comunistas.

São propostas que o Partido Comunista Português já apresentou “e foram rejeitadas”, lembrou Paulo Raimundo, assegurando que “o facto de terem sido rejeitadas não lhes retira qualquer valor”, pelo que vai “insistir” nas mesmas.

A pressão política e social vai obrigar o Governo a ceder. Não há alternativa a isso”, considerou.

Confrontado com as afirmações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), que afirmou que as taxas de juro se deverão manter altas e descartou anunciar, num futuro próximo, que a taxa máxima foi atingida, Raimundo lembrou os “10,7 milhões de euros por dia” de lucros da banca que, frisou, são “uma afronta à vida de todos nós”.

Há alguém que se está a abotoar com isto tudo. Falei da banca, dos 10,7 milhões de euros por dia. Até é escandaloso. Mas não é só a banca. E os retalhistas? E a energia? Está tudo a encher-se e o povo a ser cada vez mais apertado”, acusou o secretário-geral do PCP.

As afirmações de Paulo Raimundo foram feitas no mesmo dia em que o PCP acusou a presidente do BCE, Christine Lagarde, de “profundo desprezo pelas dificuldades das famílias”.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, reagiu ao pedido de Lagarde, na quarta-feira em Sintra, para que os governos europeus não adotem novas medidas de apoios financeiros e de aumentos salariais para que a inflação seja mais rapidamente reduzida e não seja estimulada.

A líder parlamentar do PCP criticou o facto de o BCE insistir no aumento das taxas de juro, salientando que essa decisão está a “ser insuportável para as famílias” com crédito à habitação, e só favorece os grupos económicos.