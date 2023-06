Um homem, de 33 anos, foi detido por suspeita de vários roubos, com recurso a arma de fogo, na via pública e num posto de abastecimento de combustíveis na Área Metropolitana do Porto, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o detido, em liberdade condicional desde janeiro, após ter sido condenado por crimes contra a propriedade e tráfico de drogas, ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a primeiro interrogatório.

O último roubo que o suspeito terá efetuado aconteceu na terça-feira, em Grijó, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, pelo método de esticão, indica a PJ, acrescentando que o suspeito levou uma carteira a uma mulher que caminhava numa rua, “apoderando-se do dinheiro que esta ali detinha”.

O homem é também suspeito de, em Canedo e em Caldas de São Jorge, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, na tarde de 23 de abril e acompanhado de uma mulher, ter realizado três roubos na via pública, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo e roubando-lhes os bens.

Anteriormente, em 10 de abril, na companhia de outros homens ainda não identificados, o suspeito terá roubado um posto de abastecimento de combustíveis em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, levando dinheiro e tabaco.