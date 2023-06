Esta sexta-feira queremos saber a sua opinião sobre as subidas das taxas de juro. Hoje, pelas 9h30, vamos ficar a conhecer os números mais recentes da inflação e saber se em Portugal os preços subiram tanto como na Alemanha, mais de 6%, ou tão pouco como em Espanha, menos de 2%. Mesmo existindo dados tão diferentes, os banqueiros centrais estiveram em Sintra, anunciaram que as taxas de juro vão continuar a subir e sugeriram que os governos retirassem algumas das medidas de apoio ao rendimento das famílias que têm sido introduzidas um pouco por todo o lado. Nem Marcelo nem Costa parecem ter gostado daquilo que ouviram e, entre os comentadores, regressou o debate sobre a independência dos banqueiros centrais. No Contra-Corrente de hoje vamos querer discutir quem é que tem razões neste debate: entre juros, lucros e salários, o que mais contribui para uma inflação ainda elevada?

