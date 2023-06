A segurança em torno do ministro da Educação foi reforçada, na sequência de ataques por parte de professores descontentes.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Expresso, em entrevista a João Costa, que confirma ter sido alvo de ataques “com alguma violência”, nomeadamente numa ocasião, no Algarve, em que o carro em que seguia foi atingido por murros e pontapés.

“[O reforço da segurança] decorreu da avaliação de risco que foi feita pela polícia na sequência de um ataque bastante violento, com murros e pontapés, ao carro em que ando e de algumas manifestações na rua também com uma certa violência por parte de professores”, disse o ministro socialista, dono de uma das pastas mais quentes da legislatura.

Garantindo não ter tido medo, nem nessa nem noutras ocasiões, até porque será “um bocadinho descontraído”, João Costa fez ainda questão de dizer que terão sido apenas “ações pontuais” — “Porque os professores não são aquilo”.

A seguir, o ministro partilhou um exemplo, do dia em que terá acabado a beber cerveja com professores acabados de sair de uma manifestação: “Já recebi insultos, mas na maior parte das vezes encontro pessoas muito simpáticas, também professores. Uma vez, por baixo da minha casa, havia um jantar de professores no fim de uma manifestação, fui à janela e ficaram a olhar para mim. Passei a noite a beber umas cervejas com eles”.