O LOSC Lille pagou à Sporting SAD uma verba de 19,67 milhões de euros referentes ao processo de saída do jogador Rafael Leão do clube leonino, em 2018.

O pagamento foi anunciado pela Sporting SAD em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), no qual se salienta que a transferência do montante aconteceu de forma espontânea e “sem qualquer acordo prévio” entre as duas partes.

Deste modo, a SAD do clube de Alvalade sublinha que não deixa cair a principal reclamação relacionada com a saída do atleta em 2018: os 45 milhões de euros referentes ao valor da cláusula de rescisão.

Rafael Leão foi um de vários jogadores dos leões que rescindiram unilateralmente o contrato de trabalho depois do ataque à Academia de Alcochete. Na altura, os atletas alegaram não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para permanecerem no clube.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rafael Leão acabou por continuar a carreira no clube francês até 2019 quando, ao cabo de uma temporada, se transferiu do Lille para os italianos do AC Milan, clube onde permanece atualmente.

Os quase 20 milhões pagos esta sexta-feira dizem respeito ao valor que o Tribunal Arbitral do Desporto determinou que o jogador tinha de pagar à Sporting SAD (16,5 milhões de euros, entendidos como o valor de mercado do jogador na altura em que saiu do clube, acrescidos de juros e despesas legais) — um valor que a FIFA deliberou mais tarde que o Lille teria de pagar em solidariedade com Rafael Leão.

Este valor continua, ainda assim, a ser insuficiente na ótica do Sporting que, no comunicado, refere que vai continuar a reclamar junto das “instâncias competentes” o valor total da cláusula.