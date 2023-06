O Supremo Tribunal dos EUA deliberou a favor de uma mulher que recusou prestar serviços para um casal do mesmo sexo, numa decisão que ameaça limitar os direitos da comunidade LGBTQIA+ no país.

A decisão do coletivo de juízes, de maioria conservadora, foi conhecida esta sexta-feira. Os magistrados contrariaram a decisão das instâncias menores e votaram 6-3 a favor de Lorie Smith, designer gráfica do Colorado. Smith, que detém uma empresa de design, a 303 Creative, recusou trabalhar para um casamento homossexual em 2015, citando a sua crença religiosa (é cristã evangélica) e desafiando a lei daquele estado que, entre outras coisas, proíbe a discriminação com base na orientação sexual.

No entanto, os magistrados do Supremo vieram agora dar razão à mulher, argumentando que a liberdade de expressão, que é um direito protegido pela Primeira Emenda da Constituição do país permite a alguns negócios recusar serviços pelas razões que entenderem — e que inclui preconceitos contra determinadas comunidades.

A deliberação da mais alta instância da Justiça dos EUA estabelece um precedente que vários especialistas legais e ativistas pela igualdade de direitos alertam que pode limitar os direitos da comunidade LGBTQIA+ (sigla alargada que significa Lésbica, Gay, Bissexual, Transexual, Queer, Intersexo e Assexual, etc.). A minoria progressista do tribunal, que votou contra a decisão, deixou o mesmo alerta, com a juíza Sonia Sotomayor a argumentar que a instância acaba de passar uma “licença para discriminar”.

“Hoje, pela primeira vez na sua história, o Supremo garantiu a um negócio aberto ao público o direito constitucional de recusar servir membros de uma comunidade protegida”, defendeu a magistrada, acrescentando que “o efeito imediato e simbólico desta decisão é o de marcar gays e lésbicas como cidadãos de segunda. Desta forma, a decisão encerra em si mesma uma espécie de dano sistémico, para lá dos danos causados pela recusa de serviços”.

Por outro lado, a maioria que votou favoravelmente apresentou o argumento ideológico de que “a Primeira Emenda imagina os EUA como um lugar rico e complexo em que todas as pessoas são livres de falar e pensar como desejam, não como o governo lhes exige“.

É justamente o argumento de liberdade de expressão e igualdade de direitos que é utilizado para garantir proteções a vários grupos minoritários, por forma a impedir que estes sejam prejudicados. No Colorado, o Ato Anti-Discriminação remonta a 1885 e impede negócios abertos ao público de negarem a prestação de serviços a pessoas ou grupos com base na sua etnia, género, orientação sexual, religião e outras características.

Por esta razão, há quem esteja preocupado que a decisão venha a causar um “efeito borboleta” e permita a discriminação de certos negócios com base não só nas crenças religiosas do proprietário, como também de preconceitos raciais, sexuais ou de género. “Um designer poderia, de igual modo, recusar trabalhar para o casamento de um casal interracial, por exemplo”, sustentou Sotomayor.

A decisão do Supremo Tribunal encaixa num padrão de deliberações que, em anos recentes, tem sido criticado por ser partidário e ideologicamente motivado — um sentimento exacerbado pelo facto de que três dos juízes, cujo cargo é vitalício e cuja escolha é da responsabilidade do Presidente dos EUA, foram escolhidos durante o mandato de Donald Trump.