O primeiro-ministro espanhol está em Kiev este sábado, numa visita que marca o primeiro dia da presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE). Na agenda estava uma intervenção no parlamento do país, a segunda que faz na Ucrânia este ano – já discursou em fevereiro, quando se assinalou um ano da invasão.

Pedro Sánchez falou sobre sonhos, aspirações e determinação. “O que posso ver à minha frente é um país inteiro que se recusou a ser subjugado e luta pela sua independência com imensa dignidade.”

E, mais uma vez, frisou que “Espanha vai continuar a fazer a sua parte”. “Quero transmitir-vos que estamos e vamos ficar ao vosso lado durante o tempo que for preciso.”

“Vamos apoiar a Ucrânia independentemente do preço a pagar. Vamos estar convosco na conquista das vossas aspirações de ser um país livre e soberano, que decide o seu próprio destino como membro da família europeia”, transmitiu.

A tal “parte” de Espanha chegará em duas formas: com mais um apoio monetário e a promessa de mais tanques e armamento. “Hoje o meu país decidiu dedicar mais 55 milhões de euros”, à Ucrânia. A verba vai ser usada para ajudar “a financiar as pequenas e médias empresas na Ucrânia, assim como quatro milhões de euros para o programa de desenvolvimento para levar às escolas ucranianas energia verde e resiliente”.

Sánchez garantiu que Espanha vai enviar mais tanques Leopard, armamento e que pretende também apoiar o país com um “hospital de campanha com capacidade cirúrgica”.

Num conflito há a batalha física e a batalha de ideias. E, aos olhos do governante espanhol, a Ucrânia já “ganhou a batalha de ideias”. “A Ucrânia escolheu a democracia perante quem a despreza. Escolheu abertura e liberdade perante quem tem receio disso. A Ucrânia escolheu sentar-se, discutir e votar perante quem só acredita em força e obediência.”

“Os ucranianos são europeus”, rematou o líder do governo espanhol. “São europeus não só por um imperativo geográfico, mas por compromisso moral e espiritual.”

Governante espanhol destacou a importância das reformas

Pedro Sánchez apelou a que a Ucrânia faça as reformas necessárias para cumprir com os critérios associados ao estatuto de candidato a membro da UE.

“Caros amigos, não nos esquecemos de que as aspirações da Ucrânia em pertencer à União Europeia foram uma das coisas que impulsionaram a invasão”, admitiu Sánchez. “Mas dar-vos o estatuto de candidato, ninguém merece mais do que vocês”, assegurou.

“No entanto, sei que não é um processo fácil, especialmente com uma guerra em curso.” E, para ter o estatuto de candidato, são necessárias “reformas e mudanças”. A partir da experiência com o caso espanhol, Sánchez notou que, apesar de difíceis, as reformas “tornaram a governação e a economia melhores, mais modernas e mais transparentes”.