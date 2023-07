Portugal não pode esperar menos dificuldades no Mundial do que aquelas que teve no penúltimo teste antes da estreia na competição. Ainda assim, as indicações que deu frente à Inglaterra no empate a zero, em pleno Stadium MK, podem servir de inspiração ao que a seleção das quinas quer fazer frente a Países Baixos, Estados Unidos e Vietname. As cautelas no discurso têm sido poucas na hora de comentar aquilo que Portugal pode fazer na estreia na grande competição. Este teste ajuda a perceber porquê.

Apesar de tudo, se havia momento bom para defrontar a Inglaterra, seleção Campeã da Europa e vencedora da Finalíssima, era este. Mas sem excesso de confiança, até porque uma má fase das Lionesses corresponde a uma derrota em três anos. No último encontro realizado, a equipa inglesa perdeu com a Austrália (2-0), desaire que não acontecia desde 2020 e que valeu a Sarina Wiegman a primeira sensação amarga desde que assumiu o cargo de selecionadora.

No penúltimo teste antes do Mundial, onde Portugal integra o grupo E em conjunto com os Estados Unidos, os Países Baixos e o Vietname, o treinador português, Francisco Neto, estava consciente da dificuldade do teste. “Esperamos um jogo de elevado grau de dificuldade, algo próximo aos que iremos encontrar na fase de grupos. É uma equipa que irá para o Mundial a lutar pelos lugares cimeiros, à imagem de outros adversários que vamos encontrar. Queremos perceber em que patamar estamos, quais os erros que vamos cometer e teremos de melhorar, assim como aquilo que de bom já conseguimos fazer. Será um jogo que nada irá definir aquilo que será Portugal no Campeonato do Mundo, mas ajudará a perceber o conhecimento do estado atual da equipa. Aconteça o que acontecer amanhã, não seremos nem os melhores, nem os piores do mundo. Foi isso que disse às jogadoras”, antevia o técnico.

Portugal testou um 4x4x2 losango. Francisco Neto lançou duas laterais destras, sendo que foi Catarina Amado a cair na esquerda e Ana Borges a ficar do lado do seu pé preferencial. A seleção nacional evitou ao máximo que Diana Silva e Jéssica Silva, as jogadoras mais avançadas, tivessem que recuar para defender. Assim, eram as centrocampistas interiores que defendiam as laterais adversários. Visto tratar-se de uma tarefa desgastante, as quatro jogadoras do meio-campo estiveram em permuta constante para manterem a eficácia do sistema defensivo.

Foi assim que Portugal conseguiu ir contendo a investidas inglesas que, apesar de tudo, iam conseguindo criar algumas situações de um contra um entre Catarina Amado e Lucy Bronze sempre que Lauren James procurava o espaço interior e impedia uma das jogadoras do meio-campo português de prestar auxílio ao corredor. Com bola, Portugal, num jogo amigável, sem nada a perder, ia tentando sair a jogar apoiado desde de trás, chegando ao ataque sem perigo, mas de forma criteriosa. “Algo que nós temos vindo a falar há muito tempo, que se percebe melhor nestes grandes testes, é a nossa capacidade para ter bola aquando da pressão”, referiu Francisco Neto antes do encontro. Por certo que, pelo que se viu na primeira parte, o selecionador nacional é um homem satisfeito quanto a esse aspeto.

No entanto, a Inglaterra, desfalcada de Leah Williamson, Beth Mead e Fran Kirby, sem nunca acelerar nem pressionar de forma intensa, ia criando as melhores oportunidades. Georgia Stanway, instantes antes do apito para o intervalo, atirou à barra. Os testes à guarda-redes portuguesa, Inês Pereira, tornavam-se cada vez mais exigentes. Alessia Russo fintou toda a gente e, não fosse o precioso auxílio de Ana Borges a cortar o remate em cima da linha, Portugal teria ficado em desvantagem.

A selção nacional foi fazendo algumas alterações com a mais preocupante a acontecer de forma forçada. Kika Nazareth deixou a partida com queixas e em lágrimas. Ana Capeta entrou para o lugar da jogadora do Benfica. Resta saber se o Mundial que tem início no final do mês chega mais rápido do que a recuperação da criativa. Para já, a equipa das quinas vai jogar com a Ucrânia no Bessa.

No final da partida, Francisco Neto comentou a situação de Kika Nazareth. “Infelizmente, a Kika pediu para sair. Não se sentiu muito confortável e estava com algumas dores no final do jogo. Vai ser reavaliada e veremos em que estado se encontra para depois tomarmos decisões. Esperamos ter toda a gente disponível no dia 23″.