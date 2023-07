Rodrigo Mello Gonçalves é o novo coordenador do núcleo da Iniciativa Liberal de Lisboa após ter vencido as eleições contra Rui Nascimento, com 109 votos contra 75, este sábado. O resultado serve os interesses da Comissão Executiva, que mantém um apoiante de Rui Rocha à frente do maior núcleo liberal, e reflete mais um insucesso da corrente alternativa à liderança — que depois da derrota de Carla Castro não conseguiu eleger nem em Lisboa, nem no Porto, os dois núcleos mais relevantes do país.

O novo coordenador é deputado municipal da IL, foi apoiante de Rui Rocha nas eleições internas e, apesar de ter recusado a ideia de que é um rosto da continuidade (“Sou um rosto de um projeto novo para a IL”) era o único candidato que dava à direção a garantia de ter um alinhado à frente do núcleo de Lisboa, precisamente porque Rui Nascimento, o adversário de Mello Gonçalves nas eleições a Lisboa, foi candidato à Comissão Executiva na lista de Carla Castro.

A lista C venceu as eleições com 109 votos (58.3%) e a lista L obteve 75 votos (40.1%). Houve ainda dois votos brancos e um nulo. O Observador sabe que houve problemas nas inscrições de alguns membros do núcleo de Lisboa, o que gerou desconforto durante o plenário deste sábado, pelo facto de essas pessoas terem sido impedidas de votar por não estarem nos cadernos. Um dos membros apresentou queixa ao Conselho de Jurisdição sobre a situação.

As autárquicas são o grande foco do novo núcleo de Lisboa, tendo em conta que a equipa de coordenação que agora assume funções será responsável pela estratégica das próximas eleições. Sem uma decisão fechada, e questionado sobre a hipótese de integração dos liberais na coligação de Carlos Moedas, Rodrigo Mello Gonçalves disse estar alinhado com a moção de Rui Rocha, mas optou por não responder diretamente sobre o tema: “Estamos focados num projeto liberal para a cidade de Lisboa. O nosso alinhamento é esse [o de Rui Rocha], o de preparar uma candidatura da IL para Lisboa.”

Ainda antes das eleições, em declarações ao Observador, Rodrigo Mello Gonçalves afirmou que ambiciona um partido consiga ser um “player das políticas autárquicas da cidade”, através de um “contacto permanente” e de “proximidade” com as populações e as entidades da cidade. E o vencedor acreditava ser a aposta certa não só pelas “valências” e “percursos” dos membros da equipa, como pela “experiência autárquica” que foi adquirindo como deputado municipal.