A tenista checa Katerina Siniakova venceu hoje o torneio de relva de Bad Homburg, ao derrotar na final a italiana Lucia Bronzetti em dois ‘sets’.

No torneio alemão de relva, foi a 52.ª jogadora mundial a impor-se na final, longamente interrompida pela chuva, com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-5), em uma hora e 36 minutos.

A dois dias do arranque de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada e único disputado em relva, Siniakova, de 27 anos, acrescenta um quarto título ao seu palmarés, depois de Shenzhen e Bastad, ambos em 2017, e Portoroz, em 2022.

Líder do ranking mundial de pares, a campeã da variante do último Open da Austrália impediu que Bronzetti (65.ª) erguesse o segundo troféu da carreira, depois do título conseguido este ano em Rabat.