Autora de dez romances, Brigitte Giraud venceu o Prémio Goncourt de 2022 com este Viver Depressa (Vivre Vite, no original), que, no seu desenvolvimento, beneficiou do apoio do Centre National du Livre. O Prémio Goncourt, por si só, já garante leitores, sendo dos prémios literários com mais prestígio da Europa, e, com isso, talvez do mundo. Além disso, as críticas positivas de órgãos de comunicação social como L’Express ou Libération ou Le Figaro Littéraire acentuam a expectativa. Partindo daqui, pode dizer-se que o livro, que tem os seus méritos, fica aquém do que se poderia supor.

Escrita na primeira pessoa, a narrativa põe-nos na cabeça de uma mulher, viúva, que, vinte anos após a morte do marido, resolve reconstituí-la, tentando atar-lhe as pontas soltas. O relato, que é tenso, parece tocar em todos os pontos possíveis, dissecando o dia D, procurando as falhas, cogitando de que maneira tudo podia ter corrido de outra forma. Com vinte anos de permeio, a narradora lança-se à tarefa, procurando matar o que ficou sem resposta, e procurando entender o que fora imprevisível: teria sido azar, uma coincidência, outra coisa qualquer? Com isto, o livro vai ganhando ritmo, quase ganhando também contornos de policial, pelo menos no sentido em que, de forma esquemática, se seguem as pistas de um facto. A morte, que é um acidente, ao servir como mote para coisa a ser desmontada – escrutinada – ao longo da narrativa, aparece ao leitor como coisa evitável, e ainda como mero fruto de uma cadeia de acontecimentos improváveis. Ainda assim, ao longo da leitura, parece que vai faltando alguma coisa: empatia com a narradora ou com o homem morto, um enredo que fuja à composição formulaica, um texto que ultrapasse a ideia de lista de verificação.

Não havendo um drama fora da falta de sorte do acidente, o leitor vai estranhando a escolha desta narrativa. Em termos de interesse, parece faltar um elo; em termos de densidade psicológica, custa pensar numa personagem que, vinte anos após a morte do marido, disseque tudo em vez de ultrapassar. A estranheza fica explicada quando se sai da ideia da ficção e se entende que o que Brigitte Giraud trouxe a este romance foi a sua própria vida, o seu próprio luto do seu próprio marido. É que, à medida que se lê, o drama parece estar a acontecer ao longe. Não é que não haja um luto ou uma dor, mas a densidade emocional não atinge o leitor, talvez por não ter sido transformada noutra coisa, e porque a autora não conseguiu sair de si. Ao não fazê-lo, não consegue chegar ao outro, já que o mergulho em si é apenas o mergulho em si, sem pó de arroz, ou seja, não é transformado noutra coisa, depurado até haver só emoção ou só osso. Assim, o que tem para dar é a sua necessidade, o que faz do leitor um receptor, uma coisa estática à espera da leitura, em vez de um interveniente activo na leitura enquanto relação dialógica.

