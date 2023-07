Na Austrália, desde este sábado que os psiquiatras podem receitar legalmente doses de MDMA, também conhecido como ecstasy, e psilocibina, a substância alucinógena presente nos cogumelos mágicos.

O MDMA vai poder ser prescrito a pacientes em tratamento de stress pós-traumático, explica a Sky News, enquanto a psilocibina será usada em casos mais delicados de depressão. As duas drogas psicadélicas passam, assim, a integrar a lista de medicamentos aprovados pelo regulador australiano, a Therapeutic Goods Administration (TGA).

A inclusão das duas drogas na lista foi anunciada em fevereiro deste ano. De acordo com a BBC, a decisão surpreendeu uma boa parte da comunidade médica australiana, habituada a um regulador “tradicionalmente mais conservador”. A TGA explicou que a decisão foi tomada após um processo de quase três anos, que incluiu a participação de “um grupo extenso de especialistas”.

Alguns investigadores notam que a decisão coloca a Austrália numa posição de relevo na investigação do uso de psicadélicos para fins terapêuticos, mas também há quem considere a medida algo apressada.

À revista Nature, a psiquiatra Susan Rossell, da Swinburne University of Technology, em Melbourne, falou sobre os riscos da prescrição destes tratamentos. Rossell, que tem em curso o único ensaio clínico ativo na Austrália sobre tratamento de depressão com terapêutica com psilocibina, teme que os pacientes possam ter “experiências terríveis”. “Esse é o pior cenário”, explicou a psiquiatra, que teme que estas duas drogas possam agravar as condições médicas dos pacientes se forem mal administradas.

O regulador indicou que os médicos que tenham intenções de prescrever estas drogas devem seguir um código de conduta publicado pela Associação Médica da Austrália.

O ecstasy surgiu em 1912 e começou por ser usado como um inibidor de apetite. Mais tarde, passou a ser usado em investigação médica, principalmente nos EUA, até que os testes foram proibidos em meados dos anos 70, nota a BBC. Chegou à Austrália na década de 80, como uma droga usada em festas, até que foi criminalizada no país em 1987. Já no novo milénio, a investigação com MDMA e psilocibina foi retomada na Austrália.